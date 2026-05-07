神山町の植物園「岳人の森」が2026年、開園50年を迎えました。



絶滅危惧種をはじめ、貴重な植物の保護を続ける創業者の男性とともに、半世紀の歩みを振り返ります。

（記者）

「こんにちは、よろしくお願いいたします。今は何が見ごろですか」



（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「こんにちは、よろしくお願いします。シャクナゲが最高に見ごろなんです。このように雨が降ると雫があって凄くキレイ」





訪れたのは神山町上分。



標高約1000メートルにある四国山岳植物園「岳人の森」です。



今、希少な高山植物が次々と花を咲かせています。



オーナーの山田勲さんに案内をお願いしました。

（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「これからシャクナゲの群生地に入っていきます。雨が降ると露を含んでキレイ」



ピンク色の大きな花を咲かせるシャクナゲ。



その美しい姿から「花木の女王」とも呼ばれています。



園内には、約800株が植えられていて、ちょうど見頃を迎えています。

（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「シコクカッコソウという花国の絶滅危惧種なんです。高知を除く四国三県にわずかに残っているんです。非常に珍しい花」

「岳人の森」は今から50年前、過疎が進む町に人を呼び込もうと、山田さんが全国から珍しい植物を集め、キャンプ場としてオープンさせました。

（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「人の訪れる地域を作ろうと思ったんです。それによって地域を活気づけようと思った。それがきっかけ」



今では地域に自生する希少な高山植物の楽園になっていますが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。

（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「最初はこれ全部舗装もされてない土の道、山の上で人が通ることもほとんどない道だったんです」

「そんな時代に、こんな山の奥で何かやったって人が来るはずないとみなさんに言われて、私の妻もやめようと言ってました」



周囲の反対をよそに山田さんは整備を進めました。



そうして開園から10年が経とうとした時、転機が訪れます。

（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「37歳の時に第一回のシャクナゲ祭りをしたんです。5月の3日4日続けて1日に1000人超えたんです。10日間で5000人来てくれた。大渋滞で下の方は」

「そのころからちょっとみなさんの見る目も変わってきて、花というのは人を集める力があるなってみなさんが言い出した」



これをきっかけに来園者も増加。



地域の人の応援もあり、1992年には、それまで自家発電で賄っていたこの場所に、待望の電気が通りました。

（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「民間の人も神山町の役場も商工会も色んな人が運動を起こしてくれたんです。この岳人の森に電気を引こうということで」

「普通こんな山の上の一軒のところに電気を通すって、なかなかできないんですけどね」

「四国電力の方も神山町のみなさんの気持ちはよく分かりましたって言ってくれて、みなさんの応援のおかげでできたんです」

「それがこの岳人の森の大きな追い風になった」

2009年には二男の充さんが腕を振るう料理店「観月茶屋」がオープン。



岳人の森で採れた「わらび」を使用したわらび餅も人気メニューの一つです。



（記者）

「ん～わらび餅ってモチモチとした食感が多いかなと思うんですけど、このわらび餅はツルンって溶けるような感じでとっても美味しいです」



親子で整備を続け、今では年間1万人以上が訪れる観光名所となりました。



しかし2024年、山田さんをある悲劇が襲います。

（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「一昨年1人で使っていたユンボ（重機）が倒れて下敷きになって、生死の境をさまよったっていうのが最大の危機ですね」

「体中何か所も骨がバラバラに折れていたので、大腿部とか腰とか顔とか肋骨とか」

「それはもう酷いけがで2回心肺停止になって、ここと病院とで」

「それでいろんな人に励まされて、ここの植物たちも待っていてくれて、ここまで回復しました」



奇跡の復活を果たした山田さん。



開園50年を迎えてもなお、岳人の森の整備や地域おこしに意欲を見せています。

（岳人の森オーナー・山田勲さん）

「できるだけ来た人が感動してくれるような植栽方法とか絶滅危惧種の貴重なものを、次の世に残すような活動をしていきたい」



Q植物園はこれで完成ではない？

「完成は永遠にないね、いくらやっても。奥村土牛の言葉ですが『芸術に完成はない、いかに大きく終わるか』だと」

山田さんによりますと、シャクナゲは連休明けまでが見ごろ。



そこからヒメシャガが見ごろになるそうです。



50周年を記念し、岳人の森では山田さんと一緒に園内散策とお話し会を楽しむイベントを6月7日と7月26日に開催予定ということです。



気になった方は参加してみてはいかがでしょうか。