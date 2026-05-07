各地で増え続けている太陽光発電施設についてです。



八峰町にある施設が国から固定価格買い取り制度、FITの認証を取り消されました。



許可はなぜ取り消されたのか？



現地を取材すると、法律の抜け穴を利用した、いわゆる‟脱法メガソーラー”だったことがわかりました。



川口大介記者

「見えてきました。ここが認可を取り消された太陽光発電施設です。手前も奥もたくさんの発電パネルが設置されています」





八峰町峰浜の雑木林にある多くのソーラーパネル。4年前の2022年から稼働・売電を開始していた太陽光発電施設です。出力規模は2,000キロワットで、総発電量としてはいわゆる「メガソーラー」に該当しますが、申請上は43の個別の発電施設として申請されていました。メガソーラーは法律上保守管理が厳格になるなど厳しいルールが適用されますが、この発電所は事実上こうした規制を逃れる‟脱法メガソーラー”として稼働してきました。国は現地調査の結果「発電所の設置場所が計画とは異なる」ことを理由として、今年1月、市場価格に上乗せして電気を買い取る固定価格買い取り制度、いわゆるFITの認定を取り消しました。昨年度、全国で取り消された認定は55件ありましたが、このうち8割近い43件が八峰町にあるこの施設でした。経済産業省は「悪質性が高い」と判断したとみられます。経済産業省の元官僚で、エネルギー政策に詳しい石川和男さんは、急速に太陽光発電が拡大した影で不適切な事業や乱開発があったと指摘します。政策アナリスト 石川和男さん「福島の原発事故があったでしょ。 結局あの反動なんですよ。再エネを高値で買うっていうふうにしたのは値段だけは震災の後に決めたんですよ。だから値段がボンと上がっちゃったわけ太陽光は」「だから（太陽光は）乱開発が多いんですよ。で、こういうバカなことをやったツケが今こうなってるわけ」こうした反省から、国は昨年末に関係閣僚会議を開き、規制を強化するとともに、不適切な事業に対しては交付金の停止を含めた厳格な対応をとることにしています。政策アナリスト 石川和男さん「このFITの認定の取り消しは、 私からすると、再エネ政策が、再エネ行政がまともになってきた証なんですよ。だけど、地元がバカを見てるわけですよ」「まっとうな太陽光開発にしてほしいなと。 これが解決策ですよ」八峰町によると、この発電施設は都内にある事業者が設置したもので、認定取り消しを受けて事業撤退の判断を迫られています。施設建設のガイドラインを整備し太陽光発電を推進してきた八峰町は、秋田放送の取材に対し「国・事業者双方に確認し事実関係は把握できたが町に法的な権限がなく適切な管理を求める以外方法がない。町としては大変困惑している」とコメントしています。※5月7日午後6時15分のABS news every.でお伝えします