【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】「ママおいしい」家族の笑顔にホッコリ＜第18話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

みなさんは今料理を作る側ですか？　それとも作られる側ですか？　今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。

第18話　この胸のあたたかさは



【編集部コメント】

この「おいしい」は、味だけではありません。費やした時間や労力、「私のために作ってくれた」という気持ちなど、さまざまなものが相まってみんな喜んでいるのです。これまでやってもらうばかりだったクルミさん、やってあげることにも“幸せ”があると学べたはず。その胸のあたたかさ、これからもしっかり忘れずにいてくださいね！

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび