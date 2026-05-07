【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】「ママおいしい」家族の笑顔にホッコリ＜第18話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第18話 この胸のあたたかさは
【編集部コメント】
この「おいしい」は、味だけではありません。費やした時間や労力、「私のために作ってくれた」という気持ちなど、さまざまなものが相まってみんな喜んでいるのです。これまでやってもらうばかりだったクルミさん、やってあげることにも“幸せ”があると学べたはず。その胸のあたたかさ、これからもしっかり忘れずにいてくださいね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第18話 この胸のあたたかさは
【編集部コメント】
この「おいしい」は、味だけではありません。費やした時間や労力、「私のために作ってくれた」という気持ちなど、さまざまなものが相まってみんな喜んでいるのです。これまでやってもらうばかりだったクルミさん、やってあげることにも“幸せ”があると学べたはず。その胸のあたたかさ、これからもしっかり忘れずにいてくださいね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび