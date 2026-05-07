ブルージェイズ・岡本和真（29）が日本時間7日、敵地でのレイズ戦に「2番・三塁」で出場。一回、相手先発のエース左腕マクラナハンの甘く入った約155キロの直球を捉えて左翼線への二塁打。この日は一発こそ出なかったが、3打数1安打で6戦連続安打とした。八回には三塁線への強烈な当たりを横っ跳びで捕球する美技を披露した。

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前日の同カードでは今月に入って5戦連続安打となる10号ソロを放って大台に乗せ、メジャー1年目の日本勢では2018年の大谷翔平（当時エンゼルス）の22発を上回るペースで本塁打を量産し始めた。

岡本が調子を上げてきたのは、メジャーを代表する長距離砲の一人で、21年のア・リーグ本塁打王（48本）ゲレロJr.の存在が大きい。

岡本は不動の3番であるゲレロJr.の後の4番で起用されることが多く、相手バッテリーのマークが分散されて甘い球が来るケースが少なくないからだ。実際、ここまで12試合で4番を打ち、打率.298、4本塁打、12打点と打順別では最も結果を残している。

ゲレロJr.は今季ここまで申告敬遠が3個ながら、元々、勝負を避けられて歩かされる回数が多く、24年にはリーグ4位の12敬遠を記録するなど、毎年上位10位以内に入っている。

今後、岡本は試合終盤の好機の場面で勝負を避けられた主砲の後に打席に立ち、歩かされることが多い大谷とは逆の状態になるケースが増えるのは必至。

MLBのデータを扱う専門サイト「オプタ・スタッツ」が今年4月に発表したデータによると、大谷が敬遠された次の打者（昨季まで主にベッツ）は打率.457、出塁率.535、長打率.714と好結果を残している（ド軍に移籍した24年以降）。同サイトでは、最近50年間で敬遠された次の打者が打率4割、出塁率5割、長打率7割を超えたのはド軍が初めてのことだという。

ド軍のベッツ同様、主砲が歩かされた後に岡本が持ち前の勝負強さを発揮すれば、渡米1年目の大谷超えを果たしそうだ。

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絶好調の岡本とは対照的に、メジャー2年目のドジャース佐々木朗希は窮地に陥っている。本人もトレードやマイナー落ちへの恐怖を抱いているようで、「ヤバイです…」と周囲に漏らし、態度も変わってきているという。いったいいま何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希に芽生えた“かなりの危機感” では、それらについて詳しく報じている。