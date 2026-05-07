◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

第１ラウンドが終了し、ツアー初優勝を目指す福山恵梨（松辰）が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、単独首位発進を決めた。２打差２位には昨年大会２位の藤田さいき（ＪＢＳ）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、１７歳アマチュアの呉受旻（オ・スミン、韓国）、昨季下部ツアー賞金女王の大久保柚季（加賀電子）の４人がつけている。

地元・茨城出身の金沢志奈（クレスコ）は７１で６位。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）、ルーキーの松原柊亜（しゅあ、フリー）、河本結（リコー）はイーブンパーの７２で９位。菅楓華（ニトリ）、前回大会覇者の申ジエ（韓国）、永久シード保持者の不動裕理（フリー）は７３で１８位。前週のＮＴＴドコモビジネスレディスで優勝した菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は７５で４０位。ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は７オーバーの７９で９５位と出遅れた。