°ÂÀÄ¶Ó¡¢²Æ¾ì½ê¤Ï¡Ö½Ð¤ëÊý¸þ¡×¡¡»Õ¾¢¤¬ÀâÌÀ¡¢º¸Â¼óÉé½ý
¡¡6Æü¤Ëº¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿ÂçÁêËÐ¤ÎÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ï7Æü¡¢²Æ¾ì½ê¡Ê10Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤Ë´Ø¤·¡Ö½Ð¤ëÊý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£º£¾ì½ê¤Ï½é¤Î¤«¤ÉÈÖ¤Ç¡¢Éé¤±±Û¤»¤ÐÍè¾ì½ê¤Ï´ØÏÆ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¡£
¡¡22ºÐ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤ó¤À3·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Çº¸Â¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é16¾ì½êÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÉé¤±±Û¤·¤¿¡£4·îËö¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤òºÆ³«¡£º£¾ì½ê¤Î½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð·Î¸Å¤Ç¿·¤¿¤Ê²Õ½ê¤òÄË¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°Â¼£ÀîÉô²°¤Î·Î¸Å¤¬µÙ¤ß¤Ç¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£