舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。舞台観劇に感謝し、へそ出し“サービスショット”を公開した。

東京・両国の本所松坂亭で公演中の即興劇「リベルテ vol.34」（10日まで）に出演したことを報告し、「会いに来てくれた方、ありがとう〜〜〜！今回たくさんの方が会いに来てくれてとっても嬉しかったです」と感謝。

白いトップス姿のへそ出し“サービスショット”などをアップし「毎回ボリュームたっぷりでたくさん頭使うんだけど、自由に私のやりたいようにやらせてもらえて、とってもあたたかい空間で大好きなんだ」とつづり、「次回は明後日8日19:00〜出演します！ぜひぜひ気軽に足を運んでくれたら嬉しいです」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「髪伸びて色っぽくなった」「最高ッス」「笑顔も、おへそも可愛いです」「毎日素敵すぎます」「超美」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。