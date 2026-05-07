ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１７回「小谷落城」が３日に放送された。

大事件が続発して戦国の流れが激変した１５７３年。序盤には侵攻してきた武田信玄（高嶋政伸）の前に徳川家康（松下洸平）が粉砕された三方ヶ原合戦が描かれた。

これまで徳川パートは、桶狭間時期から家康と家臣は石川数正（迫田孝也）１人だけが登場していたが、今回初めて徳川四天王、本多忠勝が登場。劣勢の中で蜻蛉切を持ちド派手な黒甲冑姿で戦い、家康を逃がした。「ここは我らにお任せくだされ！」と叫んだ３秒ほどの登場で、演じていたのは俳優夏生大湖（２５）だった。

「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で明色美顔ボーイ賞を受賞した１８１ｃｍ。

ネットでも話題となり「かっこよすぎ」「あの人誰？」「御上先生の」「やっと出た 本多忠勝殿」「かっこいい！」「忠勝キターー」「イケメン！」「この本多忠勝は生涯無傷で切り抜けそう」と反応する投稿が集まった。

２０１６年「真田丸」で藤岡弘、が演じた忠勝とは別タイプとも話題になっている。