ミーマイナー美咲、「さすけと私、ふたりのコンポーザーがいるのが特徴」とバンドの強みを語る

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■「『純文学』は、“ありがとう”ってたった5文字にも文脈とか余白とか、隠れているものがあったりがあるんじゃないかな？という着想から書いた曲」（さすけ）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。5月は4人組ロックバンド・ミーマイナーから、美咲（Vo/Gt/Composer）とさすけ（Ba/Composer）が担当MCとして登場。

5月7日の放送では、5月13日にリリースするメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』収録の「純文学」をレコメンドした。

「お聴きいただいているのは、5月13日にリリースされるミーマイナーのメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』に収録されている『純文学』です」とさすけが曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「さて、いよいよメジャーデビューとなる、私たちミーマイナーの自己紹介をしたいなと思います」と告げ、「2024年9月にボーカル・ギターの美咲と、ベース担当でリーダーのさすけを中心に結成しました」と結成の経緯を語った美咲。

「さすけさんはもともとボカロPとかもやっていて、私も曲を書くので、コンポーザーがふたりいるっていうのがバンドの特徴かなと思います」とこのバンドの強みについて語り、「インディーズでの活動を経て、ギターのわたさんとドラムの葵ちゃんが正式メンバーとして加入して、今月メジャーデビューします」とデビューに至る経緯を説明。

1st EP収録の「純文学」に関しては、「最近、LINEのやりとりで短い文章でやりとりするのが流行ってると思うんですよね」と作詞作曲を担当するさすけが話し、「句読点をつけるのも“丸ハラ”とか言われて、丸（句点）をつけるのもあんまり良く思われないみたいな風潮があるなかで、五文字の『ありがとう』『さようなら』とか『愛してる』とか。そういうたった5文字くらいの中のやりとりのなかにも文脈とか、その中の余白とか、隠れているものがあったりがあるんじゃないかな？という着想から歌詞を書いた曲になっています」と曲解説。

「なので、ぜひ歌詞に注目して聴いてもらえたら嬉しいです」とリスナーに伝え、「そんな『純文学』も収録されたメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』。聴いていただけたら嬉しいです」とレコメンドした。

番組最後は、メジャーデビュー日となる5月13日（水）19時30分より、タワーレコード渋谷にてリリースイベントを開催することを告知。「観覧無料なので、ぜひお越しください！」と美咲が元気に明るくリスナーに薦めた。

ミーマイナーの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

『誰だってNeed music』概要

5月7日（木）、17:52頃に放送

※J-WAVEにて放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

EP『部屋とガラクタと私』

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/