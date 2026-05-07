新規設定ファンド一覧 5月第1週（4月27日～5月1日） 新規設定ファンド一覧 5月第1週（4月27日～5月1日）

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5月第1週（4月27日～5月1日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇4月27日

ＨＳＢＣ中東株式厳選ファンド

運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



〇4月28日

モルガン・スタンレーフィジカルＡＩ株式ファンド

運用会社：大和アセットマネジメント



Ｏｎｅ ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



〇4月30日

ＢＥＳＴ ＧＯＡＬＳ専用ポートフォリオ・レベル１（安定）

運用会社：大和アセットマネジメント



ＢＥＳＴ ＧＯＡＬＳ専用ポートフォリオ・レベル２（やや安定）

運用会社：大和アセットマネジメント



ＢＥＳＴ ＧＯＡＬＳ専用ポートフォリオ・レベル３（バランス）

運用会社：大和アセットマネジメント



ＢＥＳＴ ＧＯＡＬＳ専用ポートフォリオ・レベル４（やや積極）

運用会社：大和アセットマネジメント



ＢＥＳＴ ＧＯＡＬＳ専用ポートフォリオ・レベル５（積極）

運用会社：大和アセットマネジメント



ＳＢＩ読売３３３インデックス・ファンド（ＳＢＩ読売３３３）

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント



〇5月1日

ｆｕｎｄｎｏｔｅダルトンＮＡＶＦセレクトファンド（匠のファンドだるとん）

運用会社：ｆｕｎｄｎｏｔｅ



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