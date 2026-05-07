「日経225ミニ」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限2万3706枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3706枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23706( 23706)
バークレイズ証券 14867( 14867)
ソシエテジェネラル証券 9480( 9480)
SBI証券 17253( 8333)
楽天証券 10759( 5661)
松井証券 1488( 1488)
三菱UFJeスマート 2165( 1191)
マネックス証券 985( 985)
フィリップ証券 880( 880)
日産証券 510( 510)
インタラクティブ証券 219( 219)
岩井コスモ証券 50( 50)
JPモルガン証券 24( 24)
ゴールドマン証券 6( 6)
ドイツ証券 6( 6)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 921721( 921721)
ソシエテジェネラル証券 433740( 433740)
バークレイズ証券 281691( 281691)
SBI証券 361331( 185547)
楽天証券 251290( 128866)
松井証券 111234( 111234)
日産証券 58301( 58301)
サスケハナ・ホンコン 42593( 42593)
三菱UFJeスマート 59219( 42239)
ゴールドマン証券 37168( 37018)
JPモルガン証券 34816( 34816)
マネックス証券 23872( 23872)
ビーオブエー証券 16754( 16754)
インタラクティブ証券 8439( 8439)
フィリップ証券 5977( 5977)
BNPパリバ証券 3658( 3658)
シティグループ証券 2038( 2038)
UBS証券 1612( 1612)
みずほ証券 1328( 1328)
岩井コスモ証券 918( 918)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1067( 1067)
ABNクリアリン証券 503( 503)
フィリップ証券 135( 135)
JPモルガン証券 108( 108)
SBI証券 172( 100)
三菱UFJeスマート 101( 77)
楽天証券 125( 57)
松井証券 43( 43)
ドイツ証券 24( 24)
マネックス証券 10( 10)
日産証券 10( 10)
インタラクティブ証券 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23706( 23706)
バークレイズ証券 14867( 14867)
ソシエテジェネラル証券 9480( 9480)
SBI証券 17253( 8333)
楽天証券 10759( 5661)
松井証券 1488( 1488)
三菱UFJeスマート 2165( 1191)
マネックス証券 985( 985)
フィリップ証券 880( 880)
日産証券 510( 510)
インタラクティブ証券 219( 219)
岩井コスモ証券 50( 50)
JPモルガン証券 24( 24)
ゴールドマン証券 6( 6)
ドイツ証券 6( 6)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 921721( 921721)
ソシエテジェネラル証券 433740( 433740)
バークレイズ証券 281691( 281691)
SBI証券 361331( 185547)
楽天証券 251290( 128866)
松井証券 111234( 111234)
日産証券 58301( 58301)
サスケハナ・ホンコン 42593( 42593)
三菱UFJeスマート 59219( 42239)
ゴールドマン証券 37168( 37018)
JPモルガン証券 34816( 34816)
マネックス証券 23872( 23872)
ビーオブエー証券 16754( 16754)
インタラクティブ証券 8439( 8439)
フィリップ証券 5977( 5977)
BNPパリバ証券 3658( 3658)
シティグループ証券 2038( 2038)
UBS証券 1612( 1612)
みずほ証券 1328( 1328)
岩井コスモ証券 918( 918)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1067( 1067)
ABNクリアリン証券 503( 503)
フィリップ証券 135( 135)
JPモルガン証券 108( 108)
SBI証券 172( 100)
三菱UFJeスマート 101( 77)
楽天証券 125( 57)
松井証券 43( 43)
ドイツ証券 24( 24)
マネックス証券 10( 10)
日産証券 10( 10)
インタラクティブ証券 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース