「日経225ミニ」手口情報（7日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、5月限1万1494枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万1494枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11494( 10374)
ABNクリアリン証券 19627( 7817)
バークレイズ証券 6546( 5540)
JPモルガン証券 9125( 3525)
野村証券 14870( 2550)
UBS証券 10556( 2206)
SBI証券 4263( 2083)
SMBC日興証券 1790( 1790)
ゴールドマン証券 4340( 1510)
楽天証券 1683( 1237)
ビーオブエー証券 5154( 1024)
松井証券 647( 647)
豊証券 636( 636)
モルガンMUFG証券 8212( 462)
インタラクティブ証券 364( 364)
三菱UFJeスマート 569( 357)
みずほ証券 3588( 338)
マネックス証券 212( 212)
フィリップ証券 135( 135)
三菱UFJ証券 11480( 100)
シティグループ証券 12600( 100)
日産証券 6( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 248143( 248117)
ソシエテジェネラル証券 161356( 161350)
バークレイズ証券 118644( 112529)
SBI証券 98228( 48468)
松井証券 34685( 34685)
楽天証券 47865( 23839)
サスケハナ・ホンコン 23158( 23158)
日産証券 25271( 19156)
JPモルガン証券 16217( 16115)
モルガンMUFG証券 13569( 13569)
ゴールドマン証券 13467( 12847)
ビーオブエー証券 11200( 11200)
三菱UFJeスマート 14622( 8592)
野村証券 7676( 7652)
BNPパリバ証券 6578( 6578)
広田証券 4227( 4227)
マネックス証券 4100( 4100)
UBS証券 3568( 3568)
みずほ証券 3256( 3256)
フィリップ証券 3252( 3252)
SMBC日興証券 16( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 406( 406)
ABNクリアリン証券 248( 248)
三菱UFJeスマート 115( 101)
フィリップ証券 97( 97)
SBI証券 116( 48)
JPモルガン証券 34( 34)
松井証券 32( 32)
インタラクティブ証券 30( 30)
ドイツ証券 21( 21)
日産証券 18( 14)
楽天証券 29( 11)
マネックス証券 7( 7)
バークレイズ証券 10( 6)
豊証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11494( 10374)
ABNクリアリン証券 19627( 7817)
バークレイズ証券 6546( 5540)
JPモルガン証券 9125( 3525)
野村証券 14870( 2550)
UBS証券 10556( 2206)
SBI証券 4263( 2083)
SMBC日興証券 1790( 1790)
ゴールドマン証券 4340( 1510)
楽天証券 1683( 1237)
ビーオブエー証券 5154( 1024)
松井証券 647( 647)
豊証券 636( 636)
モルガンMUFG証券 8212( 462)
インタラクティブ証券 364( 364)
三菱UFJeスマート 569( 357)
みずほ証券 3588( 338)
マネックス証券 212( 212)
フィリップ証券 135( 135)
三菱UFJ証券 11480( 100)
シティグループ証券 12600( 100)
日産証券 6( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 248143( 248117)
ソシエテジェネラル証券 161356( 161350)
バークレイズ証券 118644( 112529)
SBI証券 98228( 48468)
松井証券 34685( 34685)
楽天証券 47865( 23839)
サスケハナ・ホンコン 23158( 23158)
日産証券 25271( 19156)
JPモルガン証券 16217( 16115)
モルガンMUFG証券 13569( 13569)
ゴールドマン証券 13467( 12847)
ビーオブエー証券 11200( 11200)
三菱UFJeスマート 14622( 8592)
野村証券 7676( 7652)
BNPパリバ証券 6578( 6578)
広田証券 4227( 4227)
マネックス証券 4100( 4100)
UBS証券 3568( 3568)
みずほ証券 3256( 3256)
フィリップ証券 3252( 3252)
SMBC日興証券 16( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 406( 406)
ABNクリアリン証券 248( 248)
三菱UFJeスマート 115( 101)
フィリップ証券 97( 97)
SBI証券 116( 48)
JPモルガン証券 34( 34)
松井証券 32( 32)
インタラクティブ証券 30( 30)
ドイツ証券 21( 21)
日産証券 18( 14)
楽天証券 29( 11)
マネックス証券 7( 7)
バークレイズ証券 10( 6)
豊証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース