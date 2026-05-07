「日経225先物」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限3万3799枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万3799枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 33799( 33681)
バークレイズ証券 15441( 15167)
ソシエテジェネラル証券 15006( 15006)
SBI証券 7608( 3856)
JPモルガン証券 3843( 3832)
松井証券 2996( 2996)
楽天証券 4537( 2857)
サスケハナ・ホンコン 2830( 2830)
ゴールドマン証券 2556( 2463)
日産証券 1708( 1708)
ビーオブエー証券 1506( 1506)
UBS証券 1451( 1451)
BNPパリバ証券 1359( 1217)
インタラクティブ証券 1071( 1071)
フィリップ証券 885( 885)
マネックス証券 885( 885)
三菱UFJeスマート 739( 593)
モルガンMUFG証券 508( 508)
岩井コスモ証券 390( 390)
HSBC証券 169( 169)
シティグループ証券 30( 0)
野村証券 6( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 472( 472)
ソシエテジェネラル証券 456( 456)
SBI証券 171( 137)
バークレイズ証券 133( 133)
日産証券 129( 129)
楽天証券 227( 119)
JPモルガン証券 110( 110)
三菱UFJeスマート 41( 39)
松井証券 35( 35)
フィリップ証券 33( 33)
マネックス証券 33( 33)
インタラクティブ証券 6( 6)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 33799( 33681)
バークレイズ証券 15441( 15167)
ソシエテジェネラル証券 15006( 15006)
SBI証券 7608( 3856)
JPモルガン証券 3843( 3832)
松井証券 2996( 2996)
楽天証券 4537( 2857)
サスケハナ・ホンコン 2830( 2830)
ゴールドマン証券 2556( 2463)
日産証券 1708( 1708)
ビーオブエー証券 1506( 1506)
UBS証券 1451( 1451)
BNPパリバ証券 1359( 1217)
インタラクティブ証券 1071( 1071)
フィリップ証券 885( 885)
マネックス証券 885( 885)
三菱UFJeスマート 739( 593)
モルガンMUFG証券 508( 508)
岩井コスモ証券 390( 390)
HSBC証券 169( 169)
シティグループ証券 30( 0)
野村証券 6( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 472( 472)
ソシエテジェネラル証券 456( 456)
SBI証券 171( 137)
バークレイズ証券 133( 133)
日産証券 129( 129)
楽天証券 227( 119)
JPモルガン証券 110( 110)
三菱UFJeスマート 41( 39)
松井証券 35( 35)
フィリップ証券 33( 33)
マネックス証券 33( 33)
インタラクティブ証券 6( 6)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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