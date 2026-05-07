「日経225先物」手口情報（7日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万2148枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2148枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22148( 18213)
ソシエテジェネラル証券 14347( 12458)
バークレイズ証券 9949( 9676)
サスケハナ・ホンコン 3725( 3518)
野村証券 8532( 2665)
ゴールドマン証券 4412( 2399)
モルガンMUFG証券 3093( 2240)
みずほ証券 2214( 1512)
ドイツ証券 1496( 1496)
SBI証券 2705( 1373)
JPモルガン証券 2954( 1169)
ビーオブエー証券 2668( 1131)
楽天証券 1627( 1125)
シティグループ証券 3377( 994)
BNPパリバ証券 1548( 987)
松井証券 905( 905)
日産証券 936( 827)
UBS証券 1959( 648)
SMBC日興証券 768( 574)
大和証券 747( 551)
三菱UFJ証券 1140( 0)
三菱UFJeスマート 120( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 500( 200)
楽天証券 75( 65)
JPモルガン証券 63( 63)
ABNクリアリン証券 300( 50)
SBI証券 61( 39)
松井証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 27( 25)
日産証券 19( 19)
バークレイズ証券 12( 12)
マネックス証券 5( 5)
ゴールドマン証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22148( 18213)
ソシエテジェネラル証券 14347( 12458)
バークレイズ証券 9949( 9676)
サスケハナ・ホンコン 3725( 3518)
野村証券 8532( 2665)
ゴールドマン証券 4412( 2399)
モルガンMUFG証券 3093( 2240)
みずほ証券 2214( 1512)
ドイツ証券 1496( 1496)
SBI証券 2705( 1373)
JPモルガン証券 2954( 1169)
ビーオブエー証券 2668( 1131)
楽天証券 1627( 1125)
シティグループ証券 3377( 994)
BNPパリバ証券 1548( 987)
松井証券 905( 905)
日産証券 936( 827)
UBS証券 1959( 648)
SMBC日興証券 768( 574)
大和証券 747( 551)
三菱UFJ証券 1140( 0)
三菱UFJeスマート 120( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 500( 200)
楽天証券 75( 65)
JPモルガン証券 63( 63)
ABNクリアリン証券 300( 50)
SBI証券 61( 39)
松井証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 27( 25)
日産証券 19( 19)
バークレイズ証券 12( 12)
マネックス証券 5( 5)
ゴールドマン証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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