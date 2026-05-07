ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報｜磐越道バス事故】福島県警 過失運転致死傷の疑い 68歳のマイ… 【速報｜磐越道バス事故】福島県警 過失運転致死傷の疑い 68歳のマイクロバス運転手の逮捕状を請求【新潟】 【速報｜磐越道バス事故】福島県警 過失運転致死傷の疑い 68歳のマイクロバス運転手の逮捕状を請求【新潟】 2026年5月7日 17時57分 UX新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 磐越自動車道で21人が死傷したバス事故で、福島県警は過失運転致死傷の疑いで胎内市に住む68歳のマイクロバスの運転手の逮捕状を請求し、近く逮捕する方針を固めました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 現場は一時騒然「ぼうぼうと燃え上がっていた」新潟市の神社で火事、90代女性が転倒しケガ【新潟】 【磐越道バス事故】現場に目立ったブレーキ痕なし、北越高校の生徒など21人が死傷【新潟】 各地とも晴れ 天気のくずれはなさそう、少し動くと汗ばむ陽気のところも【これからの天気(5月7日11時40分現在)｜新潟】 関連情報（BiZ PAGE＋） 大阪, リペア工事, 葬祭, グループウェア, 法要, 介護タクシー, 寺田屋, 鎌倉, 伊東市, 大船