浜田雅功、“31年ぶり共演”瀬戸朝香と2ショット 場所は大阪駅前でショッピング
俳優の瀬戸朝香が9日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「なにをテンション上がってんねん」“31年ぶり共演”の瀬戸朝香にツッコむ浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う。今回の相方は、数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティ番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍する俳優・瀬戸朝香。瀬戸は育児に専念するためドラマへの出演を控えていたが、子どもの留学をきっかけに約7年ぶりに俳優復帰を果たしたことでも話題を呼んだ。
今回のオープニング場所は梅田。浜田は相方の顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と、驚きの声をあげる。それもそのはず、2人の共演は瀬戸が『HEY！HEY！HEY！』に出演して以来、実に31年ぶりだという。
そんな久しぶりの2人がロケを行う今回は「大阪駅前で母の日ギフト探し！お母ちゃん、いつもありがと〜！」と題し、放送翌日に控えた母の日に向けて、瀬戸の母へのプレゼントを探す。
【動画】「なにをテンション上がってんねん」“31年ぶり共演”の瀬戸朝香にツッコむ浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う。今回の相方は、数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティ番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍する俳優・瀬戸朝香。瀬戸は育児に専念するためドラマへの出演を控えていたが、子どもの留学をきっかけに約7年ぶりに俳優復帰を果たしたことでも話題を呼んだ。
そんな久しぶりの2人がロケを行う今回は「大阪駅前で母の日ギフト探し！お母ちゃん、いつもありがと〜！」と題し、放送翌日に控えた母の日に向けて、瀬戸の母へのプレゼントを探す。