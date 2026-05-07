ゴールデンウィークが明け、大阪のオフィス街には、いつもの通勤風景が戻りました。

5月7日午前8時ごろの大阪・淀屋橋。連休が終わり、いつもの慌ただしさが戻ってきました。

お土産でしょうか。紙袋を持ち歩くひとの姿も。

（20代男性）「9連休くらい。東京に行ってのらりくらりと飲み歩いて過ごしていました」

（70代男性）「5連休でした。どこにも行っていなくて人がいっぱいなので、近くに買い物に行く程度」

（60代男性）「完全にゴールデンウィークとはいかないので、2日休んで仕事行くなどしたので、トータルで半分休んでないくらい」

思い思いのゴールデンウィークを過ごしたようですが、“気持ちの切り替え”はできているのでしょうか・・・?

（40代女性）「『行きたくない』が正直なところです。（Q気持ちの切り替えは？）気持ちのなかで切り替えているので『行くか』みたいな。『行けばお金もらえる精神』じゃないですけど」

（20代男性）「ゴールデンウィーク明けで頑張っていこうかなと言いたいのはやまやまだが、まだ疲れがとれていないのもある。タスクがいろいろとたまってきているので、それを整理する2日間になるかなと」

次の連休は、7月18日からの3連休です。

