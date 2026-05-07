あす『Mステ』、Mrs. GREEN APPLE＆大森元貴が出演 ソロ出演に大森メッセージ「ミセスと共演！Mステ嬉しい！」
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）が、あす8日に放送される。Mrs. GREEN APPLEと、ソロとして大森元貴が出演予定。それぞれメッセージを寄せた。
【画像】あす『Mステ』出演者＆楽曲（一覧）
Mrs. GREEN APPLEは、NHK連続テレビ小説の主題歌「風と町」を披露する。楽曲について、メンバーの若井滉斗は「“風はただ知っている”という一節にもある通り、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事実があるだけでどこか心が軽くなる。聴いていただく皆さんにもそんな気持ちになってほしいなという思いを込めました」とコメントした。
また大森も「朝ドラ主題歌ということで毎日聴ける優しい音楽を心がけました。風が優しく吹くような、そんな心地が伝わればと思います」と制作への思いを語り、藤澤涼架は「変わりゆく街や人と時代の流れの中でも、風がこれまでの人生を見守ってくれてるのかもしれないな、と、そっと温かい気持ちになれる曲です」と語った。
また、大森はソロとして3度目の同番組出演となる。日本テレビ系『news zero』のテーマ曲「催し」をテレビ初披露する。「疾走感と鋭利」を込めたという今回の楽曲について、「ロックテイストな楽曲ですので、バチバチにキメたいと思います」と気合。「ミセスと共演！Mステ嬉しい！ミセス優しい！催し楽しい！」とメッセージを寄せた。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
＝LOVE「劇薬中毒」「お姫様の作り方」
大森元貴「催し」
かりゆし58「アンマー」
THE RAMPAGE「BLACK TOKYO」
Snow Man「SAVE YOUR HEART」
ふみの「よくあるはなし」
Mrs. GREEN APPLE「風と町」
ROIROM「CLASSIC WAVE」
【画像】あす『Mステ』出演者＆楽曲（一覧）
Mrs. GREEN APPLEは、NHK連続テレビ小説の主題歌「風と町」を披露する。楽曲について、メンバーの若井滉斗は「“風はただ知っている”という一節にもある通り、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事実があるだけでどこか心が軽くなる。聴いていただく皆さんにもそんな気持ちになってほしいなという思いを込めました」とコメントした。
また、大森はソロとして3度目の同番組出演となる。日本テレビ系『news zero』のテーマ曲「催し」をテレビ初披露する。「疾走感と鋭利」を込めたという今回の楽曲について、「ロックテイストな楽曲ですので、バチバチにキメたいと思います」と気合。「ミセスと共演！Mステ嬉しい！ミセス優しい！催し楽しい！」とメッセージを寄せた。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
＝LOVE「劇薬中毒」「お姫様の作り方」
大森元貴「催し」
かりゆし58「アンマー」
THE RAMPAGE「BLACK TOKYO」
Snow Man「SAVE YOUR HEART」
ふみの「よくあるはなし」
Mrs. GREEN APPLE「風と町」
ROIROM「CLASSIC WAVE」