5月1日、豪雨に見舞われた東京・西銀座の宝くじ売り場付近で笑顔を見せていたのは、女優の今田美桜だ。まさか、高額当選――？

「今田さんはこの日、『ドリームジャンボ宝くじ』『ドリームジャンボミニ』の発売記念イベントに、吉岡里帆さんとともに登壇していました。

ロケバスから降りた今田さんは、あまりの大雨に驚いた様子で、すぐにズボンの裾が濡れてしまい、思わず笑っていました。水たまりのなかを果敢にサンダルで歩いて、びしょ濡れになってしまいましたが、それでも、オールバックに巻いた髪型は最後まで崩れず、集まったファンは見とれていました」（制作会社関係者）

イベントは大盛況のうちに幕を閉じたが、一方でXでは、新CMに対して思わぬ声があがっている。

《吉岡里帆と今田美桜って姉妹の設定じゃなかった？ 最近はじまったCMで敬語で話してて？ってなった》

《宝くじのCMで吉岡里帆と今田美桜って姉妹の設定のはずだったのに、急に先輩後輩設定になってるの、めちゃめちゃ違和感。》

2人の関係性の変化に、戸惑う声が広がっているのだ。

「『ジャンボ宝くじ』は、2020年から“ジャンボ兄弟”として、長男の妻夫木聡さん、長女の吉岡さん、次男の成田凌さん、三男の矢本悠馬さん、そして“ミオ”こと次女の今田さんが出演しています。コミカルで温かみのあるかけ合いが支持を集め、人気CMとなっていました。

共演7年めに突入した今回は、今田さんと吉岡さんのみの出演となり、先輩・後輩という関係性で、敬語でのやり取りが描かれています。これまでの“家族”の関係を知る視聴者にとっては、よそよそしく映ってしまったようです。

CMのシリーズが長く続くと、設定の見直しがおこなわれることは珍しくありませんが、視聴者にとっておなじみとなっている世界観が崩れると、違和感が先に立ってしまうことがあります。今回もそのパターンかもしれません」（芸能担当記者）

ファンは“ジャンボ兄弟”の復活を待っているのかもしれない。