2026年7月にソロデビュー50周年を迎えるシンガーソングライターの矢野顕子が5月6日、自身のXに突然、《半蔵門線で渋谷に行けますか？》と投稿してファンを驚かせた。

「渋谷駅には山手線、埼京線、東京メトロ銀座線、東急東横線など9路線が乗り入れしています。再開発工事が続き、乗り換えで迷うこともしばしばなことから、ネットなどでは《迷宮》や《ダンジョン》とも言われています。

矢野さんの投稿は、電車移動する一面を明かしたとともに、茶目っ気たっぷりな印象をフォロワーに与えたようで、微笑ましい瞬間でした」（芸能記者）

この投稿にファンはすかさず、

《乗り換えなしで行けますよ》

と助言する投稿が多かったが、なかには

《迷いますので、時間には余裕を持って》

《半蔵門線で渋谷に行けますけど あっこちゃんは迷子になります》

など心配する声も多かった。

「その心配が当たってしまいました。矢野さんは直後の投稿で《ありがとうございます。乗りました．が．．．．反対方向に乗ってしまいました》とつづっています。乗るべき電車を間違えたようでした」（同前）

しかし7分後には《渋谷に着きました。ご指導、ご協力ありがとうございました》とお礼の投稿があり、ファンを安心させたのだったが……。

「それもつかの間でした。2分後には《しかし、ここは魔の巣窟、渋谷。。。》という投稿がありましたから、渋谷駅構内で迷ってしまったのでしょう。まるで子どもの“はじめてのおつかい”のような展開ですが、その後はファンをヤキモキさせる投稿がなかったので、無事に目的地に到着したものと思われます」（同前）

この投稿の前日の5月5日、矢野と音楽家・故坂本龍一さんの間に生まれた歌手の坂本美雨が、MCを務める『坂本美雨のディア・フレンズ』（TOKYO FM）で、「こどもの日」にちなんだテーマで「個性的な母親というか、自分の美学もはっきりしているし、厳しめな母です」と矢野について語っていた。

今回は、子どもも知らないお茶目な一面を見せたようだ。