敵地レイズ戦

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が6日（日本時間7日）、敵地レイズ戦に「2番・三塁」で先発出場。守備で好プレーを披露し、米国から賛辞が相次いでいる。

岡本のスーパープレーが飛び出したのは8回だ。無死一塁からカミネロの強烈な打球が三塁線を襲った。

横っ飛びでキャッチすると、素早く一塁へ送球してピンチの芽を摘んだ。ブルージェイズ地元局「スポーツネット」のXが「ビッグ・オーク（岡本の愛称）のビッグプレー！」として実際の動画を投稿すると、米ファンから感嘆の声が漏れた。

「この選手、めちゃくちゃ上手い！」

「トロピカーナ・フィールドでヒットを奪った」

「なんてプレーだ！ カズマ・オカモト！この男だけでもプライベートジェットでトロントに連れて帰れ。周りに全然助けがいない」

また、元「ヤフースポーツ・カナダ」で現在はフリーランスのトーマス・ホール記者も自身のXで、「これは今季のカズマ・オカモトの守備で、もしかするとベストプレーかもしれない。しかも、今シーズンはすでに“ハイライト級”の好プレーを何度も見せているのに」「ジュニオール・カミネロが放ったこのライナーは打球速度103.4マイル（約166キロ）。予想打率（xAVG）は.460だった」とつづった。

岡本はこの日、打撃では初回の第1打席に二塁打を放ち、3打数1安打1四球。打率.246とした。チームは0-3で敗れた。



（THE ANSWER編集部）