映画監督の福田雄一が、Xで、4月29日から公開中の監督作『SAKAMOTO DAYS』の宣伝ポストを連発。その内容に批判の声が集まっている。

「5月6日にポストされたのは《たった今、KEY TO LITの猪狩くんから写真が送られてきて『SAKAMOTODAYS、第二のめめとして観ないわけにはいきません。笑笑』ってメッセージ》と、猪狩蒼弥さんからの私信を転載する形のものでした。これにXでは

《こんな内容と写真まであげたら猪狩くんの場所特定されませんか？ご迷惑かけてないですか？リアルタイムで載せるのもリスクが大きい気がします》

《プラベだけど許可取ってからあげてますか？今の時代なんでも特定できるので猪狩くんのためにもこういうことを載せるのはどうかと》

と、猪狩さんのファンから声があがりました」（芸能担当記者）

じつはこの前日、5月5日にも

《『目黒くんを1年トータルで100億の男にしたい！』ってポストしたんですけど、いま、目黒くんから『興行収入、大切だと思うのですが、ファンの方達に負担をかけたくないです』と、めっちゃ優しく叱られました》

と、作品に主演している目黒蓮の私信を転載ポストして軽く炎上、削除していたのだ。

「目黒さんのファンから『私信を出すな』と批判されて削除した翌日に、猪狩さんで同じようなことをしているため、あきれる声も数多く書き込まれています」（同前）

Xでは《二度と福田雄一に実写作らせるな》など、その宣伝手法に総スカン状態だ。

「映画自体は初日の興行収入が4億円超、観客動員数は30万人と好調です。公開5日間の累計興行収入は10.5億円を突破ということで、監督のテンションが上がるのも分からなくはありません。しかし、内容は完全に賛否がわかれています。

絶賛している目黒さんのファンもいますが、オリジナル要素を増やし、“福田組”といわれる俳優陣の佐藤二朗さんやムロツヨシさんを投入するなど“原作壊し”と批判される部分があり、合わない人にはとことん合わないようです」（同前）

果たして目黒は「100億の男」になれるのだろうか。