ももクロ・MAZZEL・TAGRIGHTら出演「VS.超特急」ライブ、会場の熱狂切り取った写真＆レポート公開【モデルプレス独占写真あり】
【モデルプレス＝2026/05/07】3月31日・4月1日に有明アリーナにて開催され、5月9日・5月10日にHuluで独占疑似ライブ配信が行われる超特急の冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系）との連動LIVEイベント「VS.超特急」ライブ。このたび、会場の熱狂を切り取った写真とライブレポートを公開する。
【写真】超特急、悲願の東京ドーム決定で涙
同番組は超特急がゲストと共に“遊び開発部”の部員となり、夢中で楽しめて流⾏りそうな遊びを検証していくクリエイティブ・バラエティー。番組と連動したライブイベント「VS.超特急」は、番組でのゲスト出演時に交流を深めた“メタルなかよし”な豪華アーティストが盛り上げた熱いステージとなった。
3月31日のDAY1はライブ第1弾にも登場したMAZZEL、2025年12⽉に結成してすぐ出演のTAGRIGHT、クリスマススペシャルで存在感を⽰したBALLISTIK BOYZという、番組出演時もアツい対決を⾏った豪華ゲストが集結。DAY1のメイン企画は「楽曲交換パッションDOダンスバトル」。持ち曲グループのボーカルによる⽣歌唱に合わせて、4グループがそれぞれの持ち曲を交換し、ダンスパフォーマンスを⾏った。最もパッション溢れるパフォーマンスをしたグループをSPゲスト・DJ KOOがジャッジ。ここでしか観られない特別なパフォーマンスと、バトルの結果はいかに。
TAGRIGHTとMAZZELは前⽥⼤輔を通じて縁のある2グループだが、この⽇残念ながら⽋席となった前⽥に向けて、⻄⼭智樹がメッセージを伝える⼀幕も。超特急のステージブロックでは、番組テーマソング「メタルなかよし」はもちろん、「Ready？」「超えてアバンチュール」など8号⾞（超特急ファンの愛称）の⼼をくすぐる楽曲を披露。そして、3⽉31⽇は超特急・ハルの誕⽣⽇。ゲストと8号⾞に⾒守られながら幸せいっぱいの表情で、ハルが21歳の抱負を語った。
4月1日のDAY2は「VS.超特急」記念すべき初回ゲストで登場した、超特急の事務所の先輩・ももいろクローバーZとのエモいツーマンが実現。2⽇⽬も番組テーマソング「メタルなかよし」でスタートし、ももクロ＆超特急全員での「⾛れ!!!!超特急」を披露。その後、ももクロのライブパート、超特急のライブパートを経て会場のボルテージは加速していく。特に盛り上がりを⾒せたのは、ももクロと超特急メンバー混合の2チームでのユニットパフォーマンス。⽟井詩織・佐々⽊彩夏・リョウガ・ユーキ・タカシ・アロハ・ハルによる「Chai Maxx」と、百⽥夏菜⼦・⾼城れに・カイ・タクヤ・シューヤ・マサヒロによる「バッタマン」で、熱気は最⾼潮になった。
さらに、ももクロVS超特急での障害物レース、クイズ王決定戦など、爆笑の展開続出の対決企画やエモいコラボが実現。MCパートでは、ももクロと超特急の⻑い交流の歴史を振り返りながら、百⽥・カイ・タクヤの学⽣時代の驚きのエピソードが⾶び出した。⾼城・リョウガは同じ紫のメンバーカラーということで、共通点を深掘るトークが。ももクロから超特急の魅⼒を聞いた超特急の反応はいかに。そんな中、ももクロから11⽉に控える超特急の東京ドーム公演決定祝いの⾔葉が贈られ、超特急メンバーが感謝と公演に向けての決意を熱く語った。夢を叶えるまでの結成から15年の歴史を思い、その様⼦を⾒て感極まって涙を流す8号⾞も。ライブ終盤は、ももクロ＆超特急による「⾛れ！」「Burn!」のスペシャルステージで盛り上がり、幕を閉じた。
「VS.超特急」の1年間を通じて交流を深めた豪華アーティストたちが集結する圧倒的なお祭りに、ももクロとの奇跡なツーマン、ここだけのスペシャルな2⽇間となった。（modelpress編集部）
■タイトル
「VS.超特急」ライブ
■配信日時
＜DAY1＞5⽉9⽇（⼟）18：30
＜DAY2＞5⽉10⽇（⽇）18：30
■⾒逃し配信⽇時
DAY1・DAY2ともにライブ配信終了後準備でき次第〜5⽉17⽇（⽇）23：59まで
■出演者
＜DAY1＞
超特急／BALLISTIK BOYZ／MAZZEL／TAGRIGHT
SP GUEST：DJ KOO
※TAGRIGHT前⽥⼤輔は⽋席
＜DAY2＞
超特急／ももいろクローバーZ
OPENING ACT︓Straight Angeli
■販売期間
5⽉17⽇（⽇）21：00まで
※予告なく変更になる場合あり
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急、悲願の東京ドーム決定で涙
◆「VS.超特急」DAY1はMAZZEL・TAGRIGHTら出演
同番組は超特急がゲストと共に“遊び開発部”の部員となり、夢中で楽しめて流⾏りそうな遊びを検証していくクリエイティブ・バラエティー。番組と連動したライブイベント「VS.超特急」は、番組でのゲスト出演時に交流を深めた“メタルなかよし”な豪華アーティストが盛り上げた熱いステージとなった。
TAGRIGHTとMAZZELは前⽥⼤輔を通じて縁のある2グループだが、この⽇残念ながら⽋席となった前⽥に向けて、⻄⼭智樹がメッセージを伝える⼀幕も。超特急のステージブロックでは、番組テーマソング「メタルなかよし」はもちろん、「Ready？」「超えてアバンチュール」など8号⾞（超特急ファンの愛称）の⼼をくすぐる楽曲を披露。そして、3⽉31⽇は超特急・ハルの誕⽣⽇。ゲストと8号⾞に⾒守られながら幸せいっぱいの表情で、ハルが21歳の抱負を語った。
◆「VS.超特急」DAY2はももクロとのツーマンで豪華コラボ
4月1日のDAY2は「VS.超特急」記念すべき初回ゲストで登場した、超特急の事務所の先輩・ももいろクローバーZとのエモいツーマンが実現。2⽇⽬も番組テーマソング「メタルなかよし」でスタートし、ももクロ＆超特急全員での「⾛れ!!!!超特急」を披露。その後、ももクロのライブパート、超特急のライブパートを経て会場のボルテージは加速していく。特に盛り上がりを⾒せたのは、ももクロと超特急メンバー混合の2チームでのユニットパフォーマンス。⽟井詩織・佐々⽊彩夏・リョウガ・ユーキ・タカシ・アロハ・ハルによる「Chai Maxx」と、百⽥夏菜⼦・⾼城れに・カイ・タクヤ・シューヤ・マサヒロによる「バッタマン」で、熱気は最⾼潮になった。
さらに、ももクロVS超特急での障害物レース、クイズ王決定戦など、爆笑の展開続出の対決企画やエモいコラボが実現。MCパートでは、ももクロと超特急の⻑い交流の歴史を振り返りながら、百⽥・カイ・タクヤの学⽣時代の驚きのエピソードが⾶び出した。⾼城・リョウガは同じ紫のメンバーカラーということで、共通点を深掘るトークが。ももクロから超特急の魅⼒を聞いた超特急の反応はいかに。そんな中、ももクロから11⽉に控える超特急の東京ドーム公演決定祝いの⾔葉が贈られ、超特急メンバーが感謝と公演に向けての決意を熱く語った。夢を叶えるまでの結成から15年の歴史を思い、その様⼦を⾒て感極まって涙を流す8号⾞も。ライブ終盤は、ももクロ＆超特急による「⾛れ！」「Burn!」のスペシャルステージで盛り上がり、幕を閉じた。
「VS.超特急」の1年間を通じて交流を深めた豪華アーティストたちが集結する圧倒的なお祭りに、ももクロとの奇跡なツーマン、ここだけのスペシャルな2⽇間となった。（modelpress編集部）
◆「VS.超特急」配信概要
■タイトル
「VS.超特急」ライブ
■配信日時
＜DAY1＞5⽉9⽇（⼟）18：30
＜DAY2＞5⽉10⽇（⽇）18：30
■⾒逃し配信⽇時
DAY1・DAY2ともにライブ配信終了後準備でき次第〜5⽉17⽇（⽇）23：59まで
■出演者
＜DAY1＞
超特急／BALLISTIK BOYZ／MAZZEL／TAGRIGHT
SP GUEST：DJ KOO
※TAGRIGHT前⽥⼤輔は⽋席
＜DAY2＞
超特急／ももいろクローバーZ
OPENING ACT︓Straight Angeli
■販売期間
5⽉17⽇（⽇）21：00まで
※予告なく変更になる場合あり
【Not Sponsored 記事】