有働由美子「まずそうに見えるけど美味しい」手作り山菜料理公開「味染み染みで美味しそう」「レパートリーが広くて料理上手」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】フリーアナウンサーの有働由美子が5月6日、自身のInstagramを更新。山菜料理を披露した。
【写真】57歳ベテランアナウンサー「ご飯が進みそう」干しワラビと干し椎茸の煮物披露
有働は「まずそうに見えるけど美味しい 干しワラビと干し椎茸の煮物」とコメントし、黒い器に盛りつけられた料理を公開。ワラビとカットされた椎茸が茶色く煮込まれ、赤唐辛子が彩りを添えている一品となっている。
この投稿に、ファンからは「味染み染みで美味しそう」「ご飯が進みそう」「素朴」「レパートリーが広くて料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】57歳ベテランアナウンサー「ご飯が進みそう」干しワラビと干し椎茸の煮物披露
◆有働由美子、山菜料理公開
有働は「まずそうに見えるけど美味しい 干しワラビと干し椎茸の煮物」とコメントし、黒い器に盛りつけられた料理を公開。ワラビとカットされた椎茸が茶色く煮込まれ、赤唐辛子が彩りを添えている一品となっている。
◆有働由美子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「味染み染みで美味しそう」「ご飯が進みそう」「素朴」「レパートリーが広くて料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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