リサ／Photo by Getty Images

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【モデルプレス＝2026/05/07】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が5月6日、自身のInstagramを更新。パーティーに参加した際の姿を公開し反響を呼んでいる。

【写真】29歳世界的スター「ウエスト細すぎ」ブラトップ×フレアパンツで大胆肌見せ

◆リサ、パーティー衣装で美スタイル際立つ


リサは「パーティーはメットナイトの後に始まる」（※日本語翻訳）とつづり、日本時間で5月5日に開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）のアフターパーティーでの衣装の写真を複数枚投稿。引き締まったウエストが映えるベージュのブラトップにファーのストール、フレアシルエットのボトムスを合わせ、高級感溢れるホワイトコーディネートを披露している。

◆リサの投稿に反響


この投稿に「圧倒的な美」「絵になります」「異次元のスタイル」「ウエスト細すぎ」「カッコよすぎる」「さすがの着こなし」「眼福」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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