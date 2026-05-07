BLACKPINKリサ、美ボディ映える大胆衣装姿「メットガラ」アフターパーティーでのショットに「圧倒的な美」「異次元のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が5月6日、自身のInstagramを更新。パーティーに参加した際の姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】29歳世界的スター「ウエスト細すぎ」ブラトップ×フレアパンツで大胆肌見せ
リサは「パーティーはメットナイトの後に始まる」（※日本語翻訳）とつづり、日本時間で5月5日に開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）のアフターパーティーでの衣装の写真を複数枚投稿。引き締まったウエストが映えるベージュのブラトップにファーのストール、フレアシルエットのボトムスを合わせ、高級感溢れるホワイトコーディネートを披露している。
この投稿に「圧倒的な美」「絵になります」「異次元のスタイル」「ウエスト細すぎ」「カッコよすぎる」「さすがの着こなし」「眼福」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳世界的スター「ウエスト細すぎ」ブラトップ×フレアパンツで大胆肌見せ
◆リサ、パーティー衣装で美スタイル際立つ
リサは「パーティーはメットナイトの後に始まる」（※日本語翻訳）とつづり、日本時間で5月5日に開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）のアフターパーティーでの衣装の写真を複数枚投稿。引き締まったウエストが映えるベージュのブラトップにファーのストール、フレアシルエットのボトムスを合わせ、高級感溢れるホワイトコーディネートを披露している。
◆リサの投稿に反響
この投稿に「圧倒的な美」「絵になります」「異次元のスタイル」「ウエスト細すぎ」「カッコよすぎる」「さすがの着こなし」「眼福」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】