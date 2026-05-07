なかなか治らない猫の口内炎、その正体は「慢性歯肉口内炎」

猫の口内炎の中には、通常の治療ではなかなか改善しないタイプがあります。これが「猫の慢性歯肉口内炎」と呼ばれる病気です。歯ぐきや喉の奥まで赤くただれ、強い痛みを伴うのが特徴で、食事を取れなくなるほど重症化することも珍しくありません。見た目は単なる口内炎に見えるため、発見が遅れてしまうケースもあります。

実際には、「最近カリカリを残すようになった」「ウェットフードしか食べなくなった」「食べたいのに途中でやめてしまう」といった小さな変化が、最初のサインであることも多く見られます。痛みを我慢しやすい猫ほど、症状が進むまで気づかれにくい傾向があります。

この病気は、猫の免疫が過剰に反応してしまうことが関係していると考えられています。本来は体を守るはずの免疫が、口の中の刺激に対して必要以上に反応し、炎症を長引かせてしまうのです。特に歯の周囲や舌の付け根、喉の奥など、食事のたびに刺激を受ける場所に強い炎症が起こりやすい傾向があります。

慢性歯肉口内炎の猫では、よだれが増えたり、口臭が強くなったり、口を触られるのを嫌がるようになることがあります。毛づくろいをしなくなり、被毛がぼさぼさになることもあります。痛みのために食欲が落ち、体重が減少してしまうと、体力や免疫力の低下にもつながり、生活の質に大きく影響します。

ウイルスだけが原因ではない？複雑な免疫の関与

かつては、猫カリシウイルスが慢性口内炎の主な原因と考えられてきました。しかし近年の研究では、すべての猫でウイルスが関与しているわけではないことが分かってきています。実際、重い症状があるにもかかわらず、病変部からウイルスが検出されない猫も少なくありません。

注目されているのが、免疫細胞のひとつであるナチュラルキラー細胞の存在です。この細胞はウイルス感染細胞などを排除する役割を持ちますが、慢性口内炎の病変部では非常に多く認められることが報告されています。これは、はっきりとした敵がいなくても、免疫が「戦い続けてしまっている状態」と考えると分かりやすいでしょう。

つまり、慢性歯肉口内炎は単なる感染症ではなく、「免疫のブレーキがうまく効かなくなった結果として起こる病気」と捉える必要があります。そのため、細菌を抑える抗生物質だけでは十分な効果が得られないケースも多く、治療が長期化しやすいのです。治療がうまくいかないと感じたときは、「診断が間違っている」のではなく、「病気の性質がそもそも複雑」である可能性も考える必要があります。

治療のゴールは「炎症を抑え、生活の質を守ること」

慢性歯肉口内炎の治療では、痛みと炎症をいかに抑えるかが重要なポイントになります。内科治療としては、免疫の働きを調整する薬や炎症を抑える薬が使われることがありますが、すべての猫に同じ効果が出るわけではありません。効いているように見えても、時間が経つと再び悪化することもあります。

重症例では、歯が炎症の引き金になっていることも多く、抜歯が検討されることがあります。歯を失うことに抵抗を感じる飼い主さんも多いですが、痛みの原因を取り除くことで、食事ができるようになり、表情が明るくなる猫も多いです。「もっと早く決断すればよかった」と感じる飼い主さんも少なくありません。

また、近年では新しい治療法の研究も進んでおり、従来の治療で改善しなかった猫に希望が見えるケースも報告されています。ただし、どの治療を選択する場合でも、猫の性格や年齢、生活環境を含めて、獣医師と相談しながら進めることが大切です。

慢性歯肉口内炎は「完治」を目指すのが時に難しい病気ではありますが、「痛みなく食べられる」「穏やかに過ごせる時間を増やす」ことは十分に目指せます。治療のゴールを共有しながら、猫にとって一番つらくない選択を考えていくことが重要です。

まとめ

猫の治りにくい口内炎の正体は、免疫が関与する慢性歯肉口内炎かもしれません。「歳のせい」「わがまま」と思われがちな食欲のムラなどの変化の裏に、強い痛みが隠れていることがあります。早期発見と継続的な治療が、猫の「食べる幸せ」と穏やかな日常を守る大きな鍵になります。

参考文献：Vet World. 2023 Aug;16(8):1708-1713.

(獣医師提供：大西 一輝)