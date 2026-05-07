◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）

スペイン語で“夜明け”という思いを込めた愛馬に、平地Ｇ１初勝利を託す。エコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）を出走させる“エコロ軍団”の原村正紀オーナーは、今年で馬主１０年目。中山グランドＪでＪＧ１・３連勝を達成したエコロデュエルを筆頭に所有馬が活躍中だ。「田村厩舎や牧場も含めて関わっている方々に一生懸命、熱心にやってもらっている。本当に皆さんに感謝しています」と、チーム一丸での勝利に意欲を見せる。

アルバとの出合いは２５年５月の千葉サラブレッドセール。写真でチェックはしていたが、実際に見るとさらに評価は高まった。「歩きが良くてしなやかだったし、馬体や毛づやを含めて雰囲気が良くて。いいなと思った」。７０００万円で落札したモズアスコット産駒は、期待通りの走りで同年７月の新馬戦、サウジアラビアＲＣを連勝。直線で見せるダイナミックなフォームはスケールの大きさを醸し出す。

大きな期待を抱いて挑んだ朝日杯ＦＳは大外に持ち出して末脚にかけたが４着。内を選択した上位２頭にうまく立ち回られる形となったが、「勝負は時の運」と前を向く原村氏。今回は同Ｇ１以来となる４か月半の休養明けになるが、４月３０日の美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは横山和生騎手が騎乗して５ハロン６５秒６―１１秒１、６日は６５秒１―１１秒１とともに豪快な動きを見せている。「手前の替え方やスイッチの入れ方がスムーズになってきた」。以前と比べて操縦性も高まっている。

悔しさも前に進む原動力になっている。２４年のＮＨＫマイルＣは、ニュージーランドＴで平地重賞初制覇をもたらしたエコロブルームを送り込む予定だったが、直前のアクシデントで出走回避。大舞台に立つことはできなかった。「辛抱することを経験させてくれて、器を大きくさせてもらった。ブルームには馬主として逆に成長させてもらいましたよ」。プラスの発想に転換できたことで、２４年１６勝から２５年は２４勝、今年もすでに１１勝（５月３日現在）と右肩上がりに成績を伸ばす要因になっている。

「将来的に種馬にしたいと思っていますし、本当に（平地Ｇ１を）取りたいですよね」。アルバとともに挑む３年越しの府中で、“エコロ軍団”の新たな歴史を築く。（浅子 祐貴）

◆原村 正紀（はらむら・まさとし）１９６６年１２月６日、栃木県生まれ。５９歳。２０００年に健康・美容分野のオリジナル商品を開発する株式会社エコロ・インターナショナルを設立。１６年には販売する製品全ての品質が優れていると認定され「国際グランプリ最優秀賞」を受賞。出身地の栃木県真岡市内の学校や東南アジアへの寄付、地域の神社に奉納するなど、地域貢献や慈善活動にも取り組む。１７年に馬主免許を取得。２４年に東京馬主協会の理事に就任。主な活躍馬はエコロデュエル（２５、２６年中山グランドＪ、２５年中山大障害）、エコロヴァルツ（２３年朝日杯ＦＳ２着）など。