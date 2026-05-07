巨人２軍は先月２８日のファーム・リーグ・楽天戦（森林どり泉）〜６日の同・ハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）のゴールデンウィーク９連戦を４勝３敗（２中止）と勝ち越した。開幕から通算２１勝１５敗１分けで６つの貯金。２位・ＤｅＮＡに０・５ゲーム差をつけ、同リーグ中地区の首位を走っている。

投手は３年目の森田駿哉投手が２日の広島戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で６回無失点の好投。先月２５日の同・中日戦（ナゴヤ球場）の完封から１５イニング連続無失点と絶好調の左腕は、１０日の中日戦（バンテリンドーム）で今季１軍初登板、初先発する予定だ。育成３年目・園田純規投手は９連戦中に２試合に登板。５日の同・ハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）で完封勝利を挙げた。支配下昇格へ、着実に成長を続けている。

野手は４年目の育成・中田歩夢内野手が好調。３日・広島戦（ジャイアンツタウンスタジアム）でサヨナラ打を放つなど、この間７試合中６試合に出場して２０打数７安打で打率３割５分、４打点。春季キャンプから起用の幅を広げるため捕手にも挑戦している２１歳が、支配下復帰に向けてアピールを続けている。