昨年671万皿提供の人気企画が復活 「初夏の牛たんフェア」を開催【しゃぶ葉】

株式会社すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は、5月14日(木)から、7月中旬までの期間限定で「初夏の牛たんフェア」を開催する。昨年「牛たん食べ放題」実施時には約671万皿を提供した人気企画で、今年は爽やかな「レモンハーブだし」と、新開発の「牛テールだし」が登場する。

今回のフェアでは、人気の牛たんをしゃぶしゃぶでさっぱりと味わえる。鶏がらスープとレモン果汁にコブミカンの葉を加えた「レモンハーブだし」と「瀬戸内塩レモンだれ」を用意するほか、牛テールの白湯スープと野菜だしを合わせた「牛テールだし」も新登場する。

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開発者は「野菜にも各種お肉にも合うように、じっくり炒めた野菜から抽出しただしと牛テールのバランスを取りました。牛テールの旨みはしっかりありつつ、脂っこさを感じさせない上品な味わいで、あえて濃厚に抽出しすぎず牛たんや野菜の旨みを引き立てるすっきりとしただしに仕上げました」とコメントした。

〈対象期間〉

2026年5月14日(木)〜7月中旬

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がある

〈販売店舗〉

しゃぶ葉 全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン･キホーテ浅草店はメニューが一部異なる

〈対象コース〉

◆牛たん食べ放題コース

牛たん 食べ放題コース

◆牛たん&国産牛食べ放題コース

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