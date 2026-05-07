南明奈、子どもが生まれて変化したこと「不安とかがすごく大きかったんですけど」【第18回ベストマザー賞】
【モデルプレス＝2026/05/07】タレントの南明奈が7日、都内で開催された第18回ベストマザー賞授賞式に出席。子どもが生まれてから変化したことを明かした。
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南は子どもが3歳10か月になり、あっという間だったとしたうえで「妊娠中とかは、私は母になれるのだろうか？という不安とかがすごく大きかったんですけど、子どもが生まれてからがらりと変わりまして、深夜の3時に寝て昼の12時に起きる、そんな生活ががらりと変わって。夜の11時には寝て、朝の6時・7時に起きるようになって。大好きだったワンピース、それも着ることは難しくなって。いっぱい滑り台を滑っても、汚れても大丈夫なお洋服を着るようになって。SNSでも大好きなお洋服をいっぱい見ていたのに、今では週末に子どもとどこに出かけられるか、近くにある大きな公園はどこだろう？そんなことを調べるようになり、私の生活はがらりと変わりました」と回想。続けて「子どもが生まれて出来なくなったっていうことも増えたんですけれども、その代わりにたくさんの幸せというか、ざっくりな言い方になっちゃうんですけど、いただいています。3歳10か月なので、嫌って言われたり、反対なことをいっぱい言われて、大変な面もすごく多いんですけど、旦那である優さんにいっぱい助けてもらって、毎日頑張れています」と、夫でお笑いコンビよゐこの濱口優に感謝しつつ笑顔を見せた。
また南は、子育てで意識していることに関して「最近すごく大事にしているのが、無理にご飯づくりを頑張らない（笑）。それはすごく大事にしています。離乳食が始まった頃、3か月、4か月かな？絶対に手作りじゃなきゃ！って思って、もともと料理はすごく苦手なんですけど、4か月間すごく頑張って。ある日市販の離乳食に頼ることがあったときに、すごく楽だったというか（笑）。何事も全体的にそうだと思うんですけど、やっぱり無理をし過ぎるっていうのはよくないと思うので、手を抜くときは抜く。それも大事ではないんですけど、そういう時もあってもいいよねって思っています」と語った。
子育てを通じての自身の変化については「のんびり外を歩くということが増えたので、じっくりお花を見たり、じっくり鳥を見たり空を見たりっていうことが増えた。今まではお洋服とか、街を歩くのも渋谷を歩くのが多かったのが、今は公園に行って自然を眺めたりっていうことが増えたので、そのあたりはだいぶ変わったなと思いますね。これは子どもが一緒じゃないと見なかった景色だなということもたくさんあります」と回想した。
囲み取材で、受賞について誰かに報告したか問われた南は「お話をいただいてすぐに旦那さんにお伝えしました。シンプルに『良かったね』って言ってくれました」と明かし、子どもに対しては「まだ伝えていないので、今日帰ったら伝えようかなと。『素敵なママって言ってもらえたよ』っていう風に伝えようかなと思っています」と笑顔。仕事と子育ての両立は周囲のスタッフのおかげだとしたうえで「このような素晴らしい賞をいただけたのも、すごく嬉しいなと思います。投票してくださった方のコメントを先ほどお聞きして、すごく嬉しいなと思います。私自身がいろんな方のSNSを見て、こういう風に困ったり悩んだりしているんだなって、皆さんのSNSに共感したり安心したり、そういうのがあるので。皆さんが私のSNSとかを見て、アッキーナもそんな風に頑張っているんだなと思ってもらえるように、これからも子育てについて発信していけたらいいなと思います」と語っていた。
最後に南は「一番は、とにかく無理をしすぎないことかなって。周りの人を頼りにするっていうのも大事かなと思います。生まれてすぐの頃とかは、自分で・自分がやらなきゃっていう気持ちがすごく強くて、気持ち的にも疲れてしまうこともありました。旦那さんだったりご両親もそうですし、もし遠方にご両親が住んでいて頼れる人がいないというのならば、たくさん助けていただける支援っていうのはあるので。皆さん一人で頑張り過ぎずにいてほしいかなと思いますね。私もちょっと肩に力が入りすぎることが多いタイプなので、最近はリラックスして『親も人生楽しい！』っていうのを子供に見せるのが大事かなと思い、最近はすごく自分の時間っていうのも大事にするようにしています。なので皆さん、難しいとは思いますけど、自分の時間をちょっとでも取って、リラックスしながら子育てしていただけたらいいなと思います。パパさんママさん、皆さん一緒に子育て頑張りましょう」と呼びかけていた。
南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。
同賞は、自分たちの母への感謝、今子育てを頑張っているママたちへの感謝からスタートしたもの。一般のママ・パパ達が「共感」や「好感」を抱いた著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出する。この日は南のほかに相武紗季、鮫島彩（元サッカー日本女子代表）、加藤ミリヤ、安藤桃子も受賞し、蓮舫氏 （協会特別顧問、参議院議員）も出席していた。（modelpress編集部）
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◆南明奈、子どもが生まれて変化したこと
南は子どもが3歳10か月になり、あっという間だったとしたうえで「妊娠中とかは、私は母になれるのだろうか？という不安とかがすごく大きかったんですけど、子どもが生まれてからがらりと変わりまして、深夜の3時に寝て昼の12時に起きる、そんな生活ががらりと変わって。夜の11時には寝て、朝の6時・7時に起きるようになって。大好きだったワンピース、それも着ることは難しくなって。いっぱい滑り台を滑っても、汚れても大丈夫なお洋服を着るようになって。SNSでも大好きなお洋服をいっぱい見ていたのに、今では週末に子どもとどこに出かけられるか、近くにある大きな公園はどこだろう？そんなことを調べるようになり、私の生活はがらりと変わりました」と回想。続けて「子どもが生まれて出来なくなったっていうことも増えたんですけれども、その代わりにたくさんの幸せというか、ざっくりな言い方になっちゃうんですけど、いただいています。3歳10か月なので、嫌って言われたり、反対なことをいっぱい言われて、大変な面もすごく多いんですけど、旦那である優さんにいっぱい助けてもらって、毎日頑張れています」と、夫でお笑いコンビよゐこの濱口優に感謝しつつ笑顔を見せた。
子育てを通じての自身の変化については「のんびり外を歩くということが増えたので、じっくりお花を見たり、じっくり鳥を見たり空を見たりっていうことが増えた。今まではお洋服とか、街を歩くのも渋谷を歩くのが多かったのが、今は公園に行って自然を眺めたりっていうことが増えたので、そのあたりはだいぶ変わったなと思いますね。これは子どもが一緒じゃないと見なかった景色だなということもたくさんあります」と回想した。
◆南明奈、ベストマザー賞受賞に喜び
囲み取材で、受賞について誰かに報告したか問われた南は「お話をいただいてすぐに旦那さんにお伝えしました。シンプルに『良かったね』って言ってくれました」と明かし、子どもに対しては「まだ伝えていないので、今日帰ったら伝えようかなと。『素敵なママって言ってもらえたよ』っていう風に伝えようかなと思っています」と笑顔。仕事と子育ての両立は周囲のスタッフのおかげだとしたうえで「このような素晴らしい賞をいただけたのも、すごく嬉しいなと思います。投票してくださった方のコメントを先ほどお聞きして、すごく嬉しいなと思います。私自身がいろんな方のSNSを見て、こういう風に困ったり悩んだりしているんだなって、皆さんのSNSに共感したり安心したり、そういうのがあるので。皆さんが私のSNSとかを見て、アッキーナもそんな風に頑張っているんだなと思ってもらえるように、これからも子育てについて発信していけたらいいなと思います」と語っていた。
◆南明奈、子育てで大切なのは「無理をしすぎないこと」
最後に南は「一番は、とにかく無理をしすぎないことかなって。周りの人を頼りにするっていうのも大事かなと思います。生まれてすぐの頃とかは、自分で・自分がやらなきゃっていう気持ちがすごく強くて、気持ち的にも疲れてしまうこともありました。旦那さんだったりご両親もそうですし、もし遠方にご両親が住んでいて頼れる人がいないというのならば、たくさん助けていただける支援っていうのはあるので。皆さん一人で頑張り過ぎずにいてほしいかなと思いますね。私もちょっと肩に力が入りすぎることが多いタイプなので、最近はリラックスして『親も人生楽しい！』っていうのを子供に見せるのが大事かなと思い、最近はすごく自分の時間っていうのも大事にするようにしています。なので皆さん、難しいとは思いますけど、自分の時間をちょっとでも取って、リラックスしながら子育てしていただけたらいいなと思います。パパさんママさん、皆さん一緒に子育て頑張りましょう」と呼びかけていた。
南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。
◆南明奈、相武紗季ら受賞「ベストマザー賞」
同賞は、自分たちの母への感謝、今子育てを頑張っているママたちへの感謝からスタートしたもの。一般のママ・パパ達が「共感」や「好感」を抱いた著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出する。この日は南のほかに相武紗季、鮫島彩（元サッカー日本女子代表）、加藤ミリヤ、安藤桃子も受賞し、蓮舫氏 （協会特別顧問、参議院議員）も出席していた。（modelpress編集部）
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