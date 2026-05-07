草剛さん（51）が第1子誕生を報告　「滅茶苦茶愛情深いパパになりそう」SNSに祝福コメント

俳優・歌手の草磲剛さん（51）が7日、所属事務所を通じて第1子が誕生したと報告した。

所属事務所の公式サイトに掲載された「ご報告」との文書には、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と綴られていた。

さらに事務所側は、「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くださいますよう固くお願い申し上げます」と呼びかけた。

1991年にSMAPのメンバーとしてデビューした草磲さんは、フジテレビ系列で放送されたドラマ「僕の生きる道」や映画「黄泉がえり」などで主演を務め、SMAP解散後は、稲垣吾郎さん、香取慎吾さんとともに「新しい地図」を結成。

2020年12月30日に、一般女性と結婚したと報告していた。

50歳を超えてパパになった草磲さんについて、SNS上には「めでたいね」「つよぽんおめでとう！」「おめでとうございます 子育ても楽しんでください！」「小学生の頃から見てた人が パパになるって感慨深い」「滅茶苦茶愛情深いパパになりそう」など、祝福コメントが相次いでいる。