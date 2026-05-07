【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは自分を大きく見せる動作
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、自分を大きく見せようとする動作、科学の分野で登場する元素名、そして歴史的な地域の名称という、3つの言葉を選びました。日常の何気ない仕草から理科の知識、歴史の学習まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□び
き□□ん
い□□くに
ヒント：つま先立ちをして、体を高くすること。原子番号54の元素で、車のヘッドライトなどにも使われる希ガス。そして、現在の三重県の大部分にあたるかつての国名を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せの」を入れると、次のようになります。
せのび（背伸び）
きせのん（キセノン）
いせのくに（伊勢国）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自分を高く見せる体の動き、特殊な光源に使われる物質名、そして歴史の深い地域名を組み合わせました。共通の「せの」という音が、日常の微笑ましい光景から、高度な科学技術、そして古き良き日本の地名までをスムーズにつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが広がる感覚を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自分を大きく見せようとする動作、科学の分野で登場する元素名、そして歴史的な地域の名称という、3つの言葉を選びました。日常の何気ない仕草から理科の知識、歴史の学習まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□び
き□□ん
い□□くに
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正解：せの正解は「せの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せの」を入れると、次のようになります。
せのび（背伸び）
きせのん（キセノン）
いせのくに（伊勢国）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自分を高く見せる体の動き、特殊な光源に使われる物質名、そして歴史の深い地域名を組み合わせました。共通の「せの」という音が、日常の微笑ましい光景から、高度な科学技術、そして古き良き日本の地名までをスムーズにつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが広がる感覚を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)