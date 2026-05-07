夜ドラ『ラジオスター』【第24話あらすじ】 ある日100万円が振り込まれる
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第24話が、7日に放送される。
【場面カット】カナデ（福地桃子）がラジオ復帰 盛り上がるスタジオ
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第24話 あらすじ
無事にラジオスターに復帰したカナデ（福地桃子）。順調に放送が続くと思ったところ、放送するための機材が故障してしまう。修理する費用がなく資金難に苦しむ松本（甲本雅裕）たちだったが、ある日100万円が振り込まれる。だれのお金なのかわからないまま、資金をどうするか話し合うとクラウドファンディングという案が浮上する。ラジオスターの発起人である松本はどうするべきか思い悩んでいく。
【場面カット】カナデ（福地桃子）がラジオ復帰 盛り上がるスタジオ
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
無事にラジオスターに復帰したカナデ（福地桃子）。順調に放送が続くと思ったところ、放送するための機材が故障してしまう。修理する費用がなく資金難に苦しむ松本（甲本雅裕）たちだったが、ある日100万円が振り込まれる。だれのお金なのかわからないまま、資金をどうするか話し合うとクラウドファンディングという案が浮上する。ラジオスターの発起人である松本はどうするべきか思い悩んでいく。