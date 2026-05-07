熊本の魚に、ある異変が起きています。葦北郡芦北町沖の八代海では、自慢の魚が全く水揚げできない事態となっています。



熊本市内の鮮魚店です。県の内外から仕入れた新鮮な海産物が並びます。ただ、近頃困ったことが…

■えうら鮮魚･江浦登社長「地元の魚がちょっと枯渇気味になって。なかなか入らない状況なんですけどね」

熊本の魚が激減しているというのです。



■江浦社長「全体的になんですけれど、タチウオ、小魚のメバル、ハナダイ、全体的にだんだん量が少なくなっていますね」





特に減ったというのが、芦北町で多く水揚げされるタチウオ。ここ数年、熊本産はほとんど店頭に並んでいません。

その、芦北町沖の八代海では異変が…。



■芦北町漁協･上塚末博支所長「今年はこれ（箱）がゼロです。1日何百箱って送っていたんですけど、今年はまだ1回も（市場に）送っていません」



タチウオが、記録的な不漁となっていました。



芦北町漁協では、おととし1年間で7万1600キロ水揚げされましたがことしは、1月にわずか7キロ獲れたのを最後に水揚げゼロ。

原因と考えられるのが…



■上塚支所長「去年の夏からイルカが目立っている。他にも原因はあると思うが、（水揚げ量）ゼロっていうのはなかった」

去年夏頃から目撃が相次ぐイルカの群れ。タチウオや、餌となる小魚を食べている可能性があるといいます。



漁協が天草市のイルカセンターに問い合わせたところ、五和町沖のイルカの数に変化はないとのこと。

八代海のイルカがどこからきたのかはわからないといいます。



■上塚支所長「（このままだと）もう死活問題。 漁業をやっていけないということになりますね」



例年、水揚げを終えるのは5月。漁協では行政に、イルカを追い払うなどの対策を求めています。