「急にガクンと･･･」トラックの自動ブレーキ義務化も「常に切ってる」　荷崩れや誤作動、運転手が抱える不安の実態【スポットライト】

追突事故の死者を大幅に減らす切り札として、大型トラックへの搭載が義務化されている自動ブレーキをめぐり、十分に活用されていないことが分かった。誤作動や急減速による荷崩れへの不安が理由とされ、一部の運転手が状況に応じて機能を「オフ」にしている。義務化の裏側にある実情と課題に迫った。

レーダーで障害物を察知

3月の連休、三重県の新名神高速で大型トラックが車に追突し子どもを含む6人が死亡した。追突された2台の乗用車は原型をとどめておらず、事故の凄惨さを物語っている。

大型トラックの事故は死亡事故になる割合が多く、これを防ぐために、国やメーカーが力を入れているのが「自動ブレーキシステム」。

一体どういうものなのか。

「衝突被害軽減ブレーキ」は、レーダーで前方の障害物を事前に察知し、事故が起きそうな場合に自動でブレーキをかける装置だ。2014年から、段階的に義務化されている。

去年9月には基準が強化され、2028年から全ての新車で新基準での搭載が必要となる。

「ドカン」大きな音とともにブレーキ

運送会社の協力を得て、総重量25トン以上の大型トラックで効果を検証することにした。

障害物に見立てた段ボールを並べていく。

自動ブレーキシステムで、この障害物のどのくらい手前で止まることができるのか。

まずは、時速20キロで検証した。

「ゴッ！」

大きな音とともに自動ブレーキがかかり、車体が大きく前のめりになって止まった。

車内のカメラには、障害物が近づくと「ピピピピ」という警告音が鳴り響いた後、自動ブレーキがかかって止まる様子が映っていた。

どれくらい手前で止まったのか。計ってみると、距離は1メートル11センチだった。

次に、速度を10キロあげて、時速30キロで走行した。

自動ブレーキがかかり、停止。距離は障害物から1メートル2センチだった。10キロ加速した分、10センチ進んだ結果となった。

検証の結果、この車では、時速30キロまでは衝突を防げることが分かった。しかし、時速40キロ以上で走行した場合は障害物への接触は避けられないという。

検証に協力した運送会社は「万が一、事故が起こってしまったときに事故をできるだけ小さくするための有効な装置」としている。

「オンにはしない」運転手の本音

こうした自動ブレーキの効果について、現場のドライバーはどう感じているのか。

関東各地でトラック運転手に聞き取り調査を行うと、さまざまな声が聞かれた。

大型トラック運転手：

（自動ブレーキは）あったほうが便利。渋滞に突っ込んだり、勝手にブレーキがかかるので大事故を防げるのもあると思う。

自動ブレーキの効果を実感している人がいる一方、別の運転手は「基本、自分は常時オフ。オンにはしていない」と明かす。

理由を聞くと、「積んでる荷物を傷めちゃうので」。

積み荷を気にする運転手はほかにもいた。

トラックの荷台を開けると、中にあったのは自動車などの金属部品。袋に包んで、カゴに入れ、木の板などで固定されていた。

こうした対策をしても、自動ブレーキがかかると不安を感じるという。

「急にガクンとブレーキがかかったことはあります」

自動ブレーキを常にオンにすることは義務づけられておらず、33人中10人が状況に応じてオフにしていると証言した。

常時「オン」は7割

取材班は、関東の運送会社にアンケート調査を実施。

まず、回答した16社が所有するトラックのうち、自動ブレーキが搭載されているのは2850台のうち1200台で、4割にとどまった。機能搭載の義務化前のトラックが依然、多いためだ。

自動ブレーキを常に「オン」にしていると答えた会社は、およそ7割だった。一方、運転手が自動ブレーキを「オフ」にして業務にあたるケースを把握しているかと尋ねたところ、およそ25％が「把握している」と答えた。

オフにする理由について聞くと、「荷崩れのリスクがある」が最も多く、「誤作動への不安がある」という回答もあった。

“誤作動”への不安が浮き彫りに

実際の運転で、どのような場合に誤作動の恐れがあるのか。

自動ブレーキを「オフ」にすることがあるというドライバーに、普段どのように運転しているかを見せてもらった。

運転席にある5つのボタンの真ん中を押すと、自動ブレーキシステムがオフになるという。

運転手：

誤作動が起きて急ブレーキを踏まれちゃうと、荷物がずれたりして困る。荷物を積んだときには、逆にオフにして走っている。雨が降っていたりとか、草（や木）が生えたりしていると、それに反応して誤作動が起きやすい。

合流時に前の車と近いと誤作動を起こしてブレーキがかかることもあるという。荷崩れには注意しており、荷物の隙間に青い緩衝材を丁寧に挟んでいる。

外見が傷つくと納品できなくなることが多いといい、医薬品など高価なものを破損した場合には、数千万円の賠償を求められるケースもあるという。

「オフ」常態化 国の見解は

自動ブレーキによって、追突死亡事故を9割減らすことができるとの推計もある。しかし、現場では誤作動などから日常的な業務に支障をきたすとの理由で、必ずしも作動させていない場合がある。

このような実態について国交省は、「使用する環境や条件によっては、意図しない場面で作動することがある」と説明。自動ブレーキをオフにできないように、作動を義務化する考えはないか聞くと、「国際基準を採用している」として、現時点で義務化する考えはないとした。

今後、自動ブレーキがどう使われていくべきか事故の調査結果も踏まえた上で、踏み込んだ検討をしていく必要がある。

（「イット！」5月6日放送より）