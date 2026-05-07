ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは９日の今季最終戦（静岡・ヤマハスタジアム）で横浜を迎え撃つ。ヤマハ発動機時代の２０１２年からプレーしてきた、ロック大戸裕矢（３６）の引退試合でもある。チームは７日、静岡・磐田市内で公開練習。大戸と同期のフッカー日野剛志（３６）が「勝って終われるように、とチームがひとつになっている」と必勝を期した。

大戸と一緒にチームを支えてきた。１４年度のトップリーグ準優勝や日本選手権優勝にレギュラーとして貢献。「ラインアウトで何度も（ジャンプする大戸に）ボールを投げてきました。ピッチャーとキャッチャーのようなもの。しぐさを見れば考えていることが分かります」と笑った。

そんな盟友の引退に「いつ出場してもプレーにブレがない。安定感があります。寂しい」と話した。

前節でＢＬ東京に敗れ、プレーオフ進出はなくなったが、消化試合にはしない。大戸を勝利で送り出す。「来季につながる戦いをする。応援するに値するチームだということを、ファンに見せたい」と全力プレーを誓った。