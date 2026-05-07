今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大の原晋監督（５９）が７日、プロゴルフで米ツアー３勝、日本ツアー１０勝の丸山茂樹（５６）がパーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯ ＦＭの「ベイカレント・プレゼンツ・丸山茂樹のムービングサタデー」（毎週土曜日午前６時〜同３０分）の収録に出演し、駅伝とゴルフに共通するマネジメントなどについて語り合った。

原監督の一番の趣味はゴルフ。「忙しい日々でも年間４０ラウンドくらいしています」と明かすと、丸山は「それはいいですね！」と喜んだ。原監督が「箱根駅伝の１０区間とゴルフの１８ホールのマネジメントは共通しています。区間もホールも攻めるところと守るところがあります。そして、どんなに悪い区間でもブレーキはだめで、どんなに悪いホールでも大たたきはだめ。最低限のところで耐えなければならない」などと持論を展開すると、丸山は納得の表情で聞き入っていた。

番組収録中、さらには収録が終わっても、原監督は丸山にアプローチやパットについて何度も質問。小技の名手の丸山が明快に回答すると、原監督は「とても、参考になる。８０台前半を狙えそうです」と笑顔で話した。

ゴルフ談議は盛り上がり、７月には箱根で一緒にゴルフをする計画も浮上。駅伝とゴルフの第一人者同士はすっかり意気投合した。

今回の収録は、５月９日と１６日にオンエアされる。