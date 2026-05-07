え、高野豆腐で白米が止まらない⁉豚バラの旨みしみしみ『簡単すき煮』が驚きの満足感

高たんぱくでヘルシーなイメージの高野豆腐を、しっかり味のすき煮にアレンジ！

甘辛い煮汁と豚バラのうまみをたっぷり吸い込み、ご飯がすすむ味わいに。肉のような満足感があり、高野豆腐の印象が変わる一品です。

高野豆腐と豚バラのすき煮

材料（2人分）

高野豆腐……3枚（約50g）

豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用）……100g

ねぎ……1本

温泉卵……1個

〈煮汁〉

砂糖……大さじ1と1/2

みりん……大さじ1と1/2

しょうゆ……大さじ3

水……1と1/4カップ

好みで七味唐辛子……少々

作り方

（1）高野豆腐をもどす

紫キャベツ、キャベツは長さ5cmの細切りにする。ボールに入れて塩大さじ1/2を混ぜ、10分ほどおいて水けを絞る。別のボールにドレッシングの玉ねぎからこしょうまでを混ぜ、サラダ油を少しずつ混ぜる。キャベツを加えてあえ、冷蔵庫で2時間以上漬ける。

（2）フライパンで煮る

直径20cmのフライパンに煮汁の材料を入れ、豚肉を加えてほぐす。中火にかけ、煮立ったらアクを取り、豚肉を端に寄せる。あいたところに高野豆腐を重ならないように並べ入れ、ねぎの白い部分と豚肉を高野豆腐の上にのせる。ふたをして弱火にし、7〜8分煮る。ねぎの青い部分を加え、再びふたをして2分煮る。器に盛り、好みで七味唐辛子をふって温泉卵をのせる。

温泉卵をからめれば、まろやかさも加わって、さらに美味。ぜひ作ってみてください。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）