え、高野豆腐で白米が止まらない⁉豚バラの旨みしみしみ『簡単すき煮』が驚きの満足感
高たんぱくでヘルシーなイメージの高野豆腐を、しっかり味のすき煮にアレンジ！
甘辛い煮汁と豚バラのうまみをたっぷり吸い込み、ご飯がすすむ味わいに。肉のような満足感があり、高野豆腐の印象が変わる一品です。
高野豆腐と豚バラのすき煮
材料（2人分）
高野豆腐……3枚（約50g）
豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用）……100g
ねぎ……1本
温泉卵……1個
〈煮汁〉
砂糖……大さじ1と1/2
みりん……大さじ1と1/2
しょうゆ……大さじ3
水……1と1/4カップ
好みで七味唐辛子……少々
作り方
（1）高野豆腐をもどす
紫キャベツ、キャベツは長さ5cmの細切りにする。ボールに入れて塩大さじ1/2を混ぜ、10分ほどおいて水けを絞る。別のボールにドレッシングの玉ねぎからこしょうまでを混ぜ、サラダ油を少しずつ混ぜる。キャベツを加えてあえ、冷蔵庫で2時間以上漬ける。
（2）フライパンで煮る
直径20cmのフライパンに煮汁の材料を入れ、豚肉を加えてほぐす。中火にかけ、煮立ったらアクを取り、豚肉を端に寄せる。あいたところに高野豆腐を重ならないように並べ入れ、ねぎの白い部分と豚肉を高野豆腐の上にのせる。ふたをして弱火にし、7〜8分煮る。ねぎの青い部分を加え、再びふたをして2分煮る。器に盛り、好みで七味唐辛子をふって温泉卵をのせる。
温泉卵をからめれば、まろやかさも加わって、さらに美味。ぜひ作ってみてください。
教えてくれたのは…
きじま りゅうたキジマ リュウタ
料理家
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祖母、母と三世代に渡る料理家。母のアシスタントとして修行を積み、独立。祖母や母が作ってくれた伝統的な家庭料理、行事の料理を後世に伝える使命とともに、自身の明るいキャラクターをいかした楽しいトークとオリジナリティあふれる料理の数々に幅広いファンがついている。