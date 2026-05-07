通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．４％近辺、引き続き短期需要強い
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．４％近辺、引き続き短期需要強い
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.39 6.45 8.54 7.77
1MO 8.07 5.64 6.76 6.61
3MO 8.07 5.86 6.89 6.87
6MO 8.25 6.05 7.16 7.18
9MO 8.29 6.16 7.40 7.37
1YR 8.40 6.40 7.68 7.54
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.67 9.74 7.23
1MO 7.25 8.67 6.64
3MO 7.57 8.93 6.90
6MO 7.97 9.27 7.10
9MO 8.26 9.37 7.23
1YR 8.44 9.55 7.38
東京時間16:33現在 参考値
ドル円1週間は10.39％と１カ月以降の8％台を大きく上回っている。当局による円安阻止のための介入動向や、中東情勢など不透明感が引き続き高い。短期的なヘッジ需要が根強い。
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1MO 8.07 5.64 6.76 6.61
3MO 8.07 5.86 6.89 6.87
6MO 8.25 6.05 7.16 7.18
9MO 8.29 6.16 7.40 7.37
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間16:33現在 参考値
ドル円1週間は10.39％と１カ月以降の8％台を大きく上回っている。当局による円安阻止のための介入動向や、中東情勢など不透明感が引き続き高い。短期的なヘッジ需要が根強い。