（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

ここからは「しずおか献立予報」です。このコーナーは、スーパーで聞いた今お得なお野菜を、お値段とともに、そしてそのお野菜を使った簡単レシピもご紹介していきます。さあ、きょうご紹介していただくのはこの方です。「フードマーケットマム」青果担当の梶山さん。ということで、きょう7日おすすめする食材ですが、こちらキュウリ。





（松浦 悠真 気象予報士）キュウリってなんかこう熱くなってくると食べたくなりますよね。一本漬けとかわさび漬けとか冷やしきゅうりなんてすごくおいしいじゃないですか。（永井 大勝 アナウンサー）おいしい季節になってきますよこれから。ということでこのキュウリなんですけれども、先週より3割ほど安くなっているそうで、もう本当に今がお得に買えるチャンスということで…ではそのキュウリ、きょう7日の販売価格を見ていきますとですね、「フードマーケットマム下川原店」では1本35円。そして他のスーパーでもですね、番組が調べたところによりますと60円ほどで買えるということで、かなりお買い求めしやすいかなというふうに思います。ではここからはですねキュウリを使った簡単レシピ。いろいろなレシピありますけど…紹介していきますね。こちらです。おつまみにも最適。・「きゅうりとツナのピリ辛味噌和え」（松浦 悠真 気象予報士）いいですねこのおつまみにも最適っていうところが。（永井 大勝 アナウンサー）そうなんですよ材料を見てみますと、ツナ缶とキュウリだけできますし、調味料にもこの豆板醤が入ってますので、このピリ辛要素もあるということで…ではまず作り方をご覧ください。キュウリは麺棒などでたたいて食べやすい大きさに切ってください。ボウルに砂糖、味噌、豆板醤、白すりごまを入れて混ぜた後、キュウリとツナ缶を加えて混ぜてください。そして最後に冷蔵庫で10分ほど置いたら完成となります。簡単ですね。夏バテ対策にもおすすめのこのピリ辛きゅうり味噌和えということでではスタジオにご用意しました。坂口さん、津川さん、お召し上がりください。（スタジオ出演者 試食）（永井 大勝 アナウンサー）キンキンに冷えたビールと、この「きゅうりとツナのピリ辛味噌和え」は相性抜群ですからね。皆さんもぜひお試しください。以上「しずおか献立予報」でした。