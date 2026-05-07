岩田剛典（GAN）が7月1日にリリースするニューシングルのタイトルが、『Who's Next / RISE NOW』に決定。あわせて、最新のアーティスト写真と全CDシングル形態のジャケット写真も公開された。

（関連：【画像あり】岩田剛典（GAN）、ニューシングル『Who's Next / RISE NOW』全5形態ジャケット写真）

本作は両A面シングルとなり、楽曲の詳細は後日発表。夏に先駆けて放たれる本作は、エッジの効いた楽曲群とともに、ソロアーティストとしてさらなる高みを目指す姿を象徴するビジュアルに仕上がっている。また、表題曲「Who's Next」は、5月10日に幕張メッセで開催されるKカルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』のM COUNTDOWN STAGEにて世界初披露される予定だ。

シングルは5形態でリリース。MATE限定の完全受注生産デラックスBOX盤（Blu-ray／DVD）には、初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』より2025年12月21日の有明アリーナ公演をMC含め約100分収録。さらに7都市を巡るアジアツアーの舞台裏を追った約60分のドキュメンタリー映像、48ページのフォトブックが付属する。受注生産分の予約締切は5月10日23時59分まで。

初回限定のMV & JACKET MAKING盤には、新曲のMVと最新ビジュアルのアートワーク撮影に密着したメイキング映像を収録。初回限定のLIVE映像盤には、有明アリーナ公演より岩田本人が厳選したレコメンド曲を解説副音声付きで収録するほか、音楽イベントの舞台裏を追ったドキュメンタリーも収められる。

（文＝リアルサウンド編集部）