イラスト：飯田ともき

4月27日（月）から5月4日（月）まで実施したアンケート、「製品に付属のレンズケース使っている？」の回答編です。

選択項目 投票数 使っている 228 使っていない 618 合計 846

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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

使っている

使っていない

OMデジタルソリューションズのレンズに付属の袋はいつも重宝してます。見た目は地味ですが、付属品だけあってサイズ感が丁度よく、強度もあり、使いやすい。 PENTAXのLimitedレンズは金属製のため、レンズ同士が当たって傷がつくのを防ぐために付属の革ポーチを使っている EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMのセミハードケースが秀逸で、EF70-200mm F2.8L USMと共用しています。一方で最近のレンズに多い布切れのケースもインナーケースとして利用しています。これはこれでバッグの中で嵩張らないし他の機材と干渉しないので使い勝手が良いです。 レンズケースを仕舞い込んでたら加水分解でボロボロになってた事があったので、なるべく早く使い潰すようにしている 長玉レンズケースはピッタリサイズの社外品が少ないのでそのままレンズケースを使用しているが、標準ズームの物はバッテリーや小物のケースとして使用。広角ズームのケースは、砂利を入れストーンバッグ（ウエイト）として活用している。その他にも某メーカーのクッション有りの物はペットボトル保冷ケースに最適、 F-Nikkor時代の筒巾着型は､あえて裏返して使ってます。裏の方が出し入れがスムースになるし､素材的に鏡筒への当たりが柔らかいように思うので。 カメラバッグに入らない超望遠（150-600）だけ使っています。車に放り込んでおくとブレーキで吹っ飛んでいくことがあるのであると安心です。 800mmの望遠レンズの入るバックがない カメラバッグは使用せず、登山リュックに入れるので、レンズケース必須です。ただ最近は望遠レンズでもレンズケースが付属してないので汎用品を購入しています。 自宅内での保管用に使っています。FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSが入る防湿庫がないので、レンズケースに入れたうえで冷暗所で保管しています。カメラバッグに収めるために余計なものは着けないです。 出し入れの時間が無駄。しかしレンズケース、どれも丁寧に作られているので使わないのは申し訳ないとは思う。 100％使用していない。なぜならレンズは資産なので、使用したら手入れ後、即防湿庫。撮影に持ち出すときは、カメラバックに入れて、3～5本持ち出し。撮影先で、一時的に出し入れする時はダイソーのコスメケースの中です。 忘れて入れっぱなしにしておくと、高確率でカビるから。そしてよく忘れる。 車の助手席にカメラボディを付けた状態の800mmレンズをそのまま乗せている。いつでも被写体（野鳥）が撮影できるようにしているため、ケースは使っていない。 硬くて取り回しが良くない。あと、レンズを売却するときの買取価格に影響しそうでレンズケースは未使用状態にしてます（笑） 三脚座やフードを付けた状態では収納できない、キチキチサイズのケースが大半なので。（原価削りたい気持ちは判るけどさあ……） 100均のペットボトル保冷ケースがクッション性が良いので望遠の保護ケースに最適。クッション材となるような素材のケースがいろいろあるので、そういうのに入れている。高額品には見えないので、防犯上もよろしいw 昔のハードケースは使っていましたが、最近のポーチ？ は使っていません。（適度な厚みのキルティングカバーが使いやすいのに……。） 正直なところケースを付属しなくていいので、その分安くしてほしいくらいです。 靴下を使っています。純正ケースと比べて畳んだ時コンパクト。 同じメーカーだと、ケースに入れてしまうと外見からどのレンズが入っているか見分けがつかないので、付属のレンズケースは使わないです