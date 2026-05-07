投信・基準価額騰落率ランキング 5月第1週（4月27日～5月1日）
5月第1週の上昇率ランキングの1位の「ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）」は期中に純資産のほとんどが解約されており、基準価額の上昇は信託財産留保額など特殊要因によるものです。実質的な上昇率トップの「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」は信託財産の純資産総額の概ね2倍相当額の投資をしています。
下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし））」は2700円、2位の「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（スペース革命）」は1000円、3位の「ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジあり））」は1600円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +67.14％ ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
2位 +7.89％ レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント
3位 +7.21％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -16.26％ ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし））
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
2位 -10.19％ ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（スペース革命）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 -10.03％ ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジあり））
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
株探ニュース
下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし））」は2700円、2位の「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（スペース革命）」は1000円、3位の「ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジあり））」は1600円を期中に分配しています。
1位 +67.14％ ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
2位 +7.89％ レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント
3位 +7.21％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -16.26％ ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし））
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
2位 -10.19％ ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（スペース革命）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 -10.03％ ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジあり））
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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