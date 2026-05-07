大きな身が特徴の長崎市戸石地区のイワガキが、夏にかけて旬を迎えます。

直売所や地域の飲食店では、7日から提供が始まりました。

3年ほどかけて大切に育てられた、長崎市戸石地区の『イワガキ』。

1個200グラム～300グラムで、冬に出荷されるマガキの倍以上の大きさです。

（鈴木 長崎市長）

「立派ですね～」

7日に旬の売り場を訪れたのは、鈴木 長崎市長。

去年オープンした、たちばな漁業協同組合の直売所『うおふく』を視察しました。

（生産者）

「戸石のトラフグです。一夜干しなどを作っている」

生産者らは、イワガキのほか地元名産の養殖トラフグなどもPRしました。

（鈴木 長崎市長）

「長崎の魅力として、戸石の海の魅力はアピールできると思う」

山に囲まれミネラルが豊富な戸石漁港で育った『イワガキ』。

近くの飲食店では、生ガキとカキフライなどをセットにした『イワガキ御膳』や、生野菜とドレッシングをかけてサラダ仕立てにしたメニューなどを提供しています。

（寺田 美穂 アナウンサー）

「カキのうまみが口いっぱいに広がります。濃厚でミルキーでおいしいです」

（戸石イワガキ生産者 峰 臣如さん）

「おいしくなれと祈りながら(作っている)。1回食べていただきたい。おいしさがわかると思うので」

イワガキは直売所で購入できるほか、戸石地区の5つの飲食店でも楽しめるということです。