レオナルド・ディカプリオの年下恋人、メットガラで美腹筋あらわなドレス姿
レオナルド・ディカプリオの24歳年下の恋人でモデルのヴィットリア・チェレッティが、ファッションの祭典「メットガラ」に登場。引き締まった腹筋を大胆にのぞかせ、美しいドレス姿を披露した。
【写真】アートなボディ ヴィットリア・チェレッティ、美腹筋際立つドレス姿
毎年5月の第1月曜日に開催されるメットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展のオープニングを祝う完全招待制のビッグイベント。
今年はビヨンセとニコール・キッドマン、ビーナス・ウィリアムズがアナ・ウィンターとともに共同ホストを務め、「Fashion is Art（アートとしてのファッション）」をテーマに、エンターテイメント、スポーツ、ファッション界から著名人が美しく装って来場した。
今年2月に行われたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック開会式では、国旗を運ぶ大役も果たしたヴィットリア。今回のメットガラでは、キャロリーナ ヘレラによるクロップドトップとシアーなスカートを組み合わせたドレスで、美術館の象徴的な大階段に登場した。
ブルネットヘアはタイトなアップスタイルにまとめ、大きく開いた背中には輝くネックレスをプラス。シューズも黒で統一し、アートのようなボディ主役のコーデを際立たせた。
なお、昨年はカップルとしてメットガラデビューを果たしたレオナルドとヴィットリアだが、今年は彼女ひとりでの参加だった模様。もっとも昨年も、レオナルドはレッドカーペットをパスし、会場内でヴィットリアと合流していたため、今年も同じ作戦だった可能性も否定できないようだ。
【写真】アートなボディ ヴィットリア・チェレッティ、美腹筋際立つドレス姿
毎年5月の第1月曜日に開催されるメットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展のオープニングを祝う完全招待制のビッグイベント。
今年はビヨンセとニコール・キッドマン、ビーナス・ウィリアムズがアナ・ウィンターとともに共同ホストを務め、「Fashion is Art（アートとしてのファッション）」をテーマに、エンターテイメント、スポーツ、ファッション界から著名人が美しく装って来場した。
ブルネットヘアはタイトなアップスタイルにまとめ、大きく開いた背中には輝くネックレスをプラス。シューズも黒で統一し、アートのようなボディ主役のコーデを際立たせた。
なお、昨年はカップルとしてメットガラデビューを果たしたレオナルドとヴィットリアだが、今年は彼女ひとりでの参加だった模様。もっとも昨年も、レオナルドはレッドカーペットをパスし、会場内でヴィットリアと合流していたため、今年も同じ作戦だった可能性も否定できないようだ。