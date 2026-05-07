広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝佛教大＝が１０日のヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発することが決まった。マツダで投手練習に参加し「チームが勝てるピッチングっていうのを一番心がけてやっていきたいなと思います」と意気込んだ。

当日は「Ｃａｒｐ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ ２０２６」として開催され、試合前には、８人きょうだいを育てた赤木の母・恵美さんが「スペシャル始球式」を行う。すでに連絡も取っており、お互いにマウンドで“共闘”も誓い合った。

「『１軍で投げる』って言ったら、（母は）『おー』みたいな。びっくりした感じでした。初先発で緊張するんで、どういう心境なのかわかんないですけどしっかり見届けたい」と笑みを浮かべ「でも（母が）運動神経がいいっていうのは小さい頃から聞いてたんで。いけるんじゃないかなと思います」と太鼓判を押した。

赤木は４月２３日に出場選手登録を抹消された後、２軍戦で２度先発。４月２８日の西武戦は４回無失点で、４日の阪神戦は３回途中２失点だった。「やっぱり優勝するためにはこの１勝って大事になってくると思いますし、投げるからにはしっかり勝ってチームに勢いをつけられるように頑張っていきたいなと思います」。責任投球回の５イニングを投げきるかは未定だが、大家族を支えてくれる母に、目の前で快投をささげる。