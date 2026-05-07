5連休のゴールデンウィークが終わり、きょう7日から仕事という人も多いのではないでしょうか。

【写真を見る】次の祝日は…7月20日(月)「海の日」GWが終わり通常通りの生活に ｢気が重い｣｢きょうが一番疲れるかも｣

（西本明日華記者）

「午前8時過ぎの名古屋駅前です。きょうはGW明けということで。スーツ姿で出勤する人の姿が多く見られます」

GWが終わり、多くの会社ではきょうから仕事です。

（40代）

「GWは家族とゆっくり過ごした。しっかり休んだので頑張ろうと思う」

「気が重い」「きょうが一番疲れるかも」

しっかり気持ちを切り替えられた人がいる一方で…



（30代）

「きょうから仕事。不規則な時間に寝起きするなどしていたので、けさ起きる時『仕事だから早く起きなきゃ』ともじもじしちゃった」



（40代）

Q.GWが終わったが気持ちは？

「気が重い」



（40代）

Q.GW疲れはある？

「めちゃめちゃある。休みの習慣に入っているので、働く習慣になりきょうが一番疲れるかも。（仕事に）慣れることを意識してやろうと思う」

次の祝日は… 7月20日(月)「海の日」

多くの人にとっては、5連休だったことしのGW。



（30代）

Q.GW疲れは？

「ないが、あっという間だったなと。きのうの夜もびっくりした。『もう会社なんだ』って。通常通りの生活に戻ります」



次の祝日は、7月20日(月)「海の日」。土日と合わせて3連休です。