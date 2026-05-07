GAN（岩田剛典）

写真拡大

　三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても精力的に活動するGAN（岩田剛典）のニューシングルのタイトルが「Who's Next / RISE NOW」に決定した。あわせて、最新のアーティスト写真および全CDシングル形態のジャケット写真も公開された。

【写真】「また若返ってる」“さっぱり”ニューヘアを披露した岩田剛典

　「Who's Next / RISE NOW」は7月1日に発売となる。両A面シングルとなっており、楽曲の詳細は後日発表される。アーティスト写真は力強いビジュアルに仕上がっており、今後の続報への期待が高まる。

　なお、新曲「Who's Next」の初披露の舞台に選ばれたのは、千葉・幕張メッセで開催される世界最大級のKカルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』となることが決定。5月10日に数多くのアーティストが出演するM COUNTDOWN STAGEにて初披露予定。