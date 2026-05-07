“10年来の夢”ヴェネツィア公演開催予定のGLAY・TERU、“イタリア大使”との2ショット披露「いよいよですね〜」「世界のTERUですね」
ロックバンド・GLAYのTERU（54）が7日、バンドの公式インスタグラムに登場。来月にイタリア・ヴェネツィアで開催を予定するファンクラブ発足30周年記念ライブを前に、イタリア大使館を訪れたことを報告し、駐日イタリア共和国大使のマリオ・アンドレア・ヴァッターニ氏との2ショットを披露した。
【写真】「世界のTERUですね」イタリア大使との2ショットが公開されたTERU
ヴェネツィア公演『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We▽Happy Swing Vol.4 extra "DREAMY" in VENEZIA』（※▽＝ハートマーク）は、現地で6月13日・14日に開催予定。
投稿では、「VISA申請のためイタリア大使館を訪問した際、大使にもご挨拶させていただきました。お忙しい中お時間をいただき、ヴェネツィア公演への温かい応援のお言葉まで頂戴し、心より感謝しています。10年来の夢であるヴェネツィア公演もいよいよ目前！いただいた応援を力に変えて、精一杯頑張ります！」と改めて公演への意気込みをつづった。
ファンからは「いよいよですね〜」「こんな大きな夢を叶えようとしているTERUさんをずっとずっと好きでいられて良かった」「凄っ！世界のTERUですね」「インターナショナルになっTERU しかも、妙に絵になってる」「カッコ良すぎてビックリした」「日本で応援してますので身体に気をつけて頑張って下さい♪」「TERUさんも大使の方もかっこいいですね」などの声が寄せられている。
【写真】「世界のTERUですね」イタリア大使との2ショットが公開されたTERU
ヴェネツィア公演『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We▽Happy Swing Vol.4 extra "DREAMY" in VENEZIA』（※▽＝ハートマーク）は、現地で6月13日・14日に開催予定。
ファンからは「いよいよですね〜」「こんな大きな夢を叶えようとしているTERUさんをずっとずっと好きでいられて良かった」「凄っ！世界のTERUですね」「インターナショナルになっTERU しかも、妙に絵になってる」「カッコ良すぎてビックリした」「日本で応援してますので身体に気をつけて頑張って下さい♪」「TERUさんも大使の方もかっこいいですね」などの声が寄せられている。