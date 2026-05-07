Wソックス幹部は“初”の1億ドル超えオファーを準備　米ESPN記者が村上宗隆との歴史的交渉を証言「トレードはありえない。本気でコミットしている」

ことごとくバットは空を切った。現地時間5月6日に敵地で行われたエンゼルスで、ホワイトソックスの村上宗隆は「2番・一塁」で先発出場。連日の特大アーチが期待されたが、4打数無安打、4三振という内容に終わった。

【動画】勢いは止まらない！村上が14号を放ったシーン

前日に14号の特大アーチを放っていた村上だったが、この日はエンゼルス投手陣に見事に抑え込まれた。先発したウォルバート・ウレーニャから外角中心の投球に終始し、ボールゾーンでの勝負に徹された。三振率32.7％（MLB5位）と高い26歳だけに、“弱点”を突かれた形となった。

無論、散々だったこの日の結果だけで村上に対する評価が急落するわけではない。ここまで打率こそ.237ながら、14本塁打（リーグ2位）、28打点（リーグ2位）、長打率.565（リーグ6位）、OPS.939（リーグ8位）と軒並みアメリカン・リーグ上位のスタッツを記録。さらにMLB全体1位となるハードヒット率63.6%もマークし、持ち前のパワーで真価は発揮している。

開幕前は「速球に苦戦する」「成功はできないかもしれない」と散々に言われていた村上だが、その適応能力の高さは米球界内でもしっかりと評価されている。米スポーツ専門局『ESPN』のラジオ番組『ESPN 1000 Chicago』に出演した野球ジャーナリストのカルメン・ディファルコ氏は、「今、ムラカミを巡る物語は野球界で最高のストーリーだ」と絶賛。下馬評を覆している和製大砲の活躍をふまえ、「ホワイトソックスにここまで人の注目が集まることなんてないんだ」と語った。

目下、気になるのは村上の動静だ。総額3400万ドル（約53億円）の2年契約を締結しているが、自動的にFAとなる契約満了後の行方は不透明だ。

資金力が乏しく、過去に1億ドル（約156億2760万円）を超えた契約を交わした実績がないホワイトソックスとしては、契約金の高騰が予想されるFAを待たずして、トレードを断行。長期的な再建が見込めるトッププロスペクトを獲得する可能性も小さくない。